El Museo de Pontevedra incorpora un dibujo de Castelao que hizo a los pocos días de llegar a Buenos Aires, en 1940

Archivo - 'O Día Que Saímos Da Nosa Patria', De Alfonso Daniel Rodríguez Castelao - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha incorporado a la colección del Museo de la localidad el dibujo 'O día que saímos da nosa patria', que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao realizó a los pocos días de llegar a Buenos Aires, en 1940.

Tal y como ha trasladado el Gobierno provincial en una nota de prensa, según la directora del Museo, Ángeles Tilve, el dibujo es "un ejemplo muy interesante de la producción del artista en el exilio", siendo "muy simbólico" del mismo el lema con el que tituló esta obra".

El dibujo está en un "aceptable estado de conservación", aunque va a requerir de una intervención del equipo de restauración del museo, ya que el papel tiene algunas zonas deterioradas en los bordes. Una vez esté restaurado, se incorporará a la exposición permanente.

En este sentido, la Diputación ha destacado que un aspecto que le da un "valor singular" es que está firmado pocos días después de su llegada a Buenos Aires, lo que resulta "muy significativo" en relación con el título.

CARMEN BABIANO MÉNDEZ-NÚÑEZ

También, el centro cultural ha incorporado el dibujo 'Paisaxes pontevedresas e flores', de la pontevedresa Carmen Babiano Méndez-Núñez, una de las "pocas mujeres en Galicia que en el siglo XIX pudo desarrollar una cierta carrera artística".

Para Tilve, es un "ejemplo muy significativo de su producción como ilustradora". En él, se reproduce una vista de la capilla del Pazo do Real (O Con-Moaña), propiedad familiar en la que estuvo enterrado Casto Méndez Núñez entre 1869 y 1887, así como una vista del barrio de Moureira de Pontevedra.