Los nacimientos caen un 2% en Galicia en los dos primeros meses del año, mientras aumentan en España

Archivo - Andrea Estévez Fernández y César Álvarez García, posan con su hijo Mauro Estévez Álvarez, que ha sido el primer bebé nacido en 2025 en Galicia, en el Hospital Provincial de Pontevedra, a 1 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Mauro - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos registrado en Galicia en los dos primeros meses del año fueron 2.035, lo que supone un 2,28% menos que en el mismo periodo de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Esta caída en Galicia contrasta con el aumento del 1,5% que se anota España hasta febrero, con un total de 51.910 alumbramientos en el conjunto del país.

Por edad de la madre, el mayor grupo es el que tiene entre 35 y 39 años, con 657, seguido del grupo de 30-34 años (609). Las progenitoras de 40 o más años fueron 302 hasta febrero.

Por su parte, en la comunidad gallega murieron 9.991 personas hasta comienzos de abril --los datos de defunciones del INE van más avanzados que los nacimientos--, un incremento del 0,5% respecto al mismo periodo de 2025. A nivel estatal, los fallecimientos fueron 130.412, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025.