Nadia Calviño apoya en Santiago a José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), "el próximo presidente de la Xunta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, ha apoyado este sábado en Santiago al candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Para Calviño es "fundamental" que al frente de la Xunta esté una persona que "pueda trabajar por el Gobierno de España y con los ayuntamientos" para "aprovechar plenamente la oportunidad extraordinaria" actual. "Galicia merece más", ha proclamado.

En el marco de la jornada 'Galicia. Horizonte 2030. Preparando o cambio', Calviño ha señalado que Galicia debe estar "a la cabeza de los cambios tecnológicos" y "atraer talento".

Por su parte, un Besteiro emocionado ha tomado la palabra agradeciendo a Calviño su asistencia a este acto y reivindicando "la unidad" de los socialistas gallegos.

"El cambio no viene, el cambio está aquí. Es un cambio por la Galicia que necesita crecer, no pararse. Con el PSOE seguro que habrá cambio en Galicia. El cambio no tiene, ya está aquí y es nuestro. Es nuestro tiempo", ha concluido.