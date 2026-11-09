Navalia amplía su actividad ferial con la creación de Boat Show, un salón náutico que se celebrará en mayo de 2027. - NAVALIA

VIGO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navalia ampliará su actividad ferial con la creación de Navalia Boat Show, un nuevo salón náutico que celebrará su primera edición del 14 al 17 de mayo de 2027 en el entorno de Portocultura, en Vigo.

El evento, coorganizado con el Clúster Náutico Rías Baixas, nace con el objetivo de ofrecer al sector un espacio especializado para la exposición y comercialización de embarcaciones, productos y servicios, así como para el encuentro entre empresas, profesionales y aficionados a la navegación, explica la organización en un comunicado.

Navalia Boat Show estará promovido también por el Puerto de Vigo, dentro de su apuesta por acercar la actividad portuaria a la ciudadanía, añade.

"La iniciativa surge tras la buena acogida de la zona dedicada a la náutica durante la última edición de la feria Navalia, celebrada el pasado mes de mayo. La experiencia puso de manifiesto el interés por contar con un encuentro específico que permita dar mayor visibilidad a esta actividad y ampliar las oportunidades comerciales de las empresas vinculadas a este sector", subraya Navalia.

Con este nuevo proyecto, Navalia pretende dar un paso más en la diversificación de su actividad, "aprovechando su experiencia en la organización de eventos internacionales y su vinculación con la industria marítima para impulsar un salón con identidad propia".

Además, la creación de Navalia Boat Show permitirá establecer un modelo de alternancia entre los dos eventos, manteniendo la actividad de Navalia en la ciudad de Vigo todos los años. En los años pares, la náutica continuará integrada en la exposición de la Feria Internacional de la Industria Naval, que se celebra en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). En los años impares, Navalia Boat Show contará con un formato independiente y especializado en el Puerto de Vigo.