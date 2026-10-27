Navantia bota en Ferrol la fragata F-112 'Roger de Lauria', "un hito para la modernización" de la Armada

Botadura de la fragata F-112, 'Roger de Lauria, en los astilleros de Navantia Ferrol. - RAÚL LOMBA - EUROPA PRESS

FERROL, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fragata F-112 'Roger de Lauria, la segunda de la serie F-110, ha abandonado este martes las gradas de los astilleros de Navantia en Ferrol y ya está en el mar casi tres años después del inicio de su construcción en la ciudad naval y con cuatro meses de adelanto respecto al calendario de ejecución previsto por el Ministerio de Defensa.

Poco antes de las 17.00 horas, la escritora Almudena de Arteaga, descendiente directa del histórico almirante que da nombre al buque de 145 metros de eslora y 18 de manga y que ha ejercido como madrina de la nueva embarcación, ha realizado el bautismo oficial.

Ante varios centenares de vecinos, familiares de trabajadores y autoridades que no se han querido perder el momento, y bajo la supervisión de más de un centenar de empleados, la fragata ha tocado el agua por primera vez coincidiendo con la pleamar tras ser bendecida por el capellán castrense, Vicente Hernández Chumillas, al son del himno de España interpretado por la Unidad de Música del Tercio Norte.

Antes de la botadura, ha iniciado el turno de intervenciones de las autoridades el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, que ha reivindicado que el programa F-110 "pone el talento de Navantia" al servicio de la industria y de la Armada para convertir "la innovación y el conocimiento en resultados", al tiempo que ha mostrado su reconocimiento a los trabajadores que hacen que "los compromisos se conviertan en realidad".

"UN HITO"

A continuación, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez García-Baquero, ha definido como un "hito" este acontecimiento que, ha destacado, "muestra la capacidad, el conocimiento y la especialización tecnológica" de todas las entidades que han formado parte de su puesta en marcha con el objetivo de "servir a la Armada", así como de "proteger las comunicaciones, el comercio, la libertad y el bienestar de los españoles".

Asimismo, ha agradecido, además de a la madrina de la embarcación, "la colaboración y cooperación" de todas las administraciones con la industria. "Esta cooperación, unida a la experiencia de Navantia y a los colaboradores ha permitido desarrollar la fragata más avanzada del mundo", ha celebrado.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro, ha puesto el foco en que Ferrol no solo es "un puerto seguro y un arsenal histórico", sino que es una ciudad que "ha hecho de la mar una forma de vida".

"Ferrol va a seguir siendo un punto seguro para España", ha manifestado antes de reconocer que el acto de este martes supone "simbolismo y emoción para todos" y que la Armada está "preparada para defender a los españoles donde se le demanda y se le ordene".

"ESFUERZO DE INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN"

Asimismo, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha celebrado un acontecimiento que, ha asegurado, tiene "un especial significado para el Ministerio", al tiempo que ha agradecido el trabajo de Navantia, de la Armada y de las centenares de empresas que participan en este programa "tecnológico e industrial".

En esta línea, ha puesto en valor el "esfuerzo de ingeniería, investigación y desarrollo" y que cuenta con un presupuesto total de "más de 5.000 millones de euros", además de los empleos que genera y de "impulsar la economía de la bahía de Ferrol, de Galicia y de España".

"Mi reconocimiento a Navantia y a sus trabajadores, a las auxiliares y a toda la cadena de suministro; mi reconocimiento a Ferrol y a su comunidad naval e industrial. Éxito y buena mar", ha concluido la representante del Gobierno.

Por último, antes de la botadura, ha sido el turno de la madrina de la fragata, Almudena de Arteaga, que ha reconocido que vivía "un momento emocionante", que ha considerado "un privilegio" y "un honor y motivo de orgullo".

Así, ha dado paso al bautismo final de la embarcación: "Que la mar te sea propicia. Te bautizo con el nombre de fragata-112 Roger de Lauria. Que Dios te bendiga, a las tripulaciones, a la Armada y a España".

PROGRAMA F-110

La 'Roger de Lauria' se trata de la segunda unidad del programa F-110 de la Armada, después de que en septiembre del pasado año fuese botada al mar la fragata F-111 'Bonifaz', que fue amadrinada por la reina Sofía

Ahora, tal y como ha destacado Navantia, la construcción del buque continuará en el muelle del astillero, hasta su entrega, prevista para 2029.

En Ferrol están en fase de producción la dos siguientes fragatas de la serie: la F113, con cinco bloques ya en grada y la F114 con los trabajos iniciales en la nueva Fábrica Digital de Bloques. Además, la F111, primera de la serie se encuentra en fase de instalación y arranque de sistemas, para iniciar las pruebas de mar en 2027.

En total, el programa F110 comprende la construcción de cinco buques escolta. Las fragatas, diseñadas para responder a distintos escenarios operativos, estarán preparadas para afrontar amenazas aéreas, de superficie y submarinas, actuar junto a otras unidades y apoyar a las autoridades civiles en misiones de seguridad marítima.