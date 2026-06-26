Ocho heridos en un accidente múltiple en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas en un accidente múltiple con tres vehículos implicados en Santiago de Compostela. Las ocho han tenido que ser trasladadas al hospital Rosaleda.

Según ha informado el 112, el suceso ha tenido lugar esta tarde en la AP-9, a su paso por la capital gallega, y en él se han visto implicados un camión, una furgoneta y un turismo.

El servicio de emergencias recibió la primera llamada de alerta a las 14.30 horas. Fueron varios los particulare que contactaron con el 112 para informar de la colisión múltiple, concretamente en el kilómetro 72 de la autopista.

Al lugar se desplazó el 061, los Bomberos de Santiago de Compostela, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y efectivos de Protección Civil. Asimismo, también fue alertado el Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), por si fuese necesaria su intervención.