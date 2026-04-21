Un operario sufre una caída desde un andamio en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un operario ha sufrido una caída desde un andamio cuando trabajaba en el barrio de Vista Alegre en Santiago. El hombre fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).
Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, a las 9.10 horas de este martes un particular alertó de que había un operario que se había caído de un andamio en la rúa Arturo Cuadrado Moure.
A pesar de que estaba inconsciente, el alertante indicaba que necesitaba asistencia sanitaria. Desde el 112 se pasó el aviso a Urxencias Sanitarias y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar.
