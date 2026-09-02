La OTAN elige a la gallega Vig-Sec Drone para participar en una aceleradora de innovación en defensa

Archivo - Vig-Sec Drone prueba el software Suite ACRE, que permite el vuelo simultáneo de drones y aeronaves tripuladas. - ZONA FRANCA DE VIGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha seleccionado a la compañía gallega Vig-Sec Drone entre 15 empresas a nivel mundial para participar en la aceleradora de innovación en defensa para el Atlántico Norte (Diana), consideradas de alto valor añadido para los países de la Alianza.

Así, participará con la plataforma de gestión y coordinación táctica del espacio aéreo de media y baja cota denominada Suite ACRE, en el marco de la fase Mission Track.

Esta firma pontevedresa tiene su sede en el municipio de Nigrán. La tecnológica gallega está especializada en servicios aeronáuticos, formación y desarrollo de software de gestión de espacio aéreo.

La participación en esta fase de la aceleradora tecnológica les dará la posibilidad de presentar su tecnología a los departamentos de Defensa de los países que integran la Alianza.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que visitió las instalaciones de esta firma la pasada semana, ha felicitado este miércoles a la empresa gallega por esta selección en la aceleradora que impulsa la OTAN.

Igualmente, Lorenzana recuerda que Vig-Sec Drone creció con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de aceleradoras como la BFAero o ViaGalicia, así como con la participación directa de Xesgalicia en su capital.