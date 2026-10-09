Ovación de 20 minutos, lágrimas e himno gallego en la multitudinaria despedida a Beiras: "Galicia está contigo"

Numerosas personas asisten a la salida del féretro tras la capilla ardiente del político Xosé Manuel Beiras, en el Museo do Pobo Galego, a 9 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Xosé Manuel Beiras, referente histórico - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El féretro del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, ataviado con la bandera de Galicia de Castelao y portado por sus nietos, su dos hijos, y sus amigos y discípulos Antón Sánchez y Martiño Noriega ha abandonado poco después de las cinco de la tarde de este viernes el Museo do Pobo Galego al son una gaita que entonaba la música de himno del Antigo Reino de Galicia y de los aplausos de una multitud de ciudadanos que acudió a dar su último adiós al político.

Y es que han sido centenares las personas anónimas que este viernes han formado parte de una multitudinaria comitiva, encabezada por sus familiares y personas más cercanas. Todas ellas han acompañado a Beiras desde el Museo do Pobo Galego hasta el coche fúnebre que esperaba sus restos para conducirlos hasta el Cementerio de Boisaca, en Santiago de Compostela, donde descansa su compañera Aurichu Pereira y algunos de sus amigos, como Isaac Díaz Pardo.

El sonoro aplauso de más de 20 minutos que ha sonado durante el recorrido de la comitiva solo se ha interrumpido cuando muchos de los presentes han entonado el "Galiza ceibe, poder popular" y coreado consignas como "Viva Beiras", "Beiras, Amigo, Galicia está contigo".

Y es que en la entrada e inmediaciones del Museo de Pobo Galego, al lado del Panteón de Galegos Ilustres donde descansan los restos de las personalidades más destacadas de la historia de Galicia como Rosalía de Castro y Castelao, se ha podido visualizar la gran cantidad de gente que minutos antes había hecho resonar el recinto con su entonación del himno gallego, algunas de esas personas puño en alto o clavel en mano.

Han sido una ovación que han contrastado con el escrupuloso silencio que ha reinado durante todo el acto de despedida a Beiras, que ha durado algo menos de una hora y que muchas personas han tenido que escuchar desde los altavoces habilitados desde el claustro o el jardín ya que al Auditorio se ha quedado muy pequeño.

Y es que si durante la mañana fueron muchas las personalidades del ámbito académico, cultural y político que se acercaron hasta el lugar para dar su último adiós a Beiras, en la tarde han sido centenares los ciudadanos anónimos que han acudido a la despedida. Entre ellos, libreros de la ciudad, camareros, profesores y militantes.

AMIGOS, CULTURA Y POLÍTICA

De las primeras en llegar ya antes de las 12,00 horas, momento en el que el recinto abría sus puertas a la ciudadanía, ha sido Encarna Otero, "amiga y compañera" de quien ha definido como "un compostelano universal".

A lo largo de mañana también han estado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la parlamentaria del BNG, Olalla Rodil; y la líder del Bloque, Ana Pontón, acompañada de la eurodiputada Ana Miranda.

Los expresidentes socialistas Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe se ha acercado al Museo do Pobo Galego; al igual que Xoaquín Fernández Leiceaga; el exconselleiro de la etapa del bipartito Alfredo Suárez Canal y el exportavoz del BNG Xavier Vence.

Sobre las 13,30 horas han llegado los populares Xesús Palmou (destacado cargo de la época de Manuel Fraga) y el portavoz local del partido en Santiago, Borja Verea. El jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho acto de presencia minutos después.

Un poco más tarde llegaba el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado por el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín González, y la número dos del PPdeG, su secretaria general, Paula Prado.

ABEL CABALLERO PIDE LUTO OFICIAL

Tampoco ha querido dejar de rendir su homenaje a Beiras el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien a su llegada al Museo do Pobo Galego atendía a los medios para pedir a la Xunta "rectificar" y que decrete "día de luto por Beiras", ante el fallecimiento del histórico dirigente nacionalista.

Caballero, que fue el candidato del PSdeG en las elecciones autonómicas de 1997, las del primer 'sorpasso' y en las que Xosé Manuel Beiras lideraba al BNG, ha rechazado "estar en la política desde el sectarismo" y ha recordado al histórico nacionalista como "hombre excepcional y extraordinario en este país".

En el ámbito personal, ha afirmado que "siempre" tuvo el apoyo de Beiras y ha recordado "cuando estaba en Cambridge y estaba exiliado". "Fue capaz de apoyarme para la consecución de una importante beca que hizo que fuera posible que yo me doctorara", ha rememorado.

Asimismo, le han rendido un último homenaje antiguos compañeros de aulas tanto de la Facultad de Económicas como de la Ciencias de Comunicación, donde formó en Economía a generaciones de periodistas. Así, se ha podido ver a Luis Álvarez Pousa, Luis Pousa, Xosé López y Luis Villamor.

Pero también han acudido antiguos compañeros de política, como el exalcalde de Carballo, Evencio Ferreiro; el que fuera eurodiputado del BNG Camilo Nogueira, así como Luís Eyré y Mario López Rico, quien había sido uno de los más fieles colaboradores y con quien acabó distanciado.

"MARCHA CUANDO SABE QUE LO VIENE ES UN HORROR"

Del ámbito cultural, tampoco han faltado los representantes de las instituciones más significativas de Galicia: del Consello da Cultura da Cultura Galega, su presidenta, Dolores Vilavedra; y el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.

Pero también han acudido representantes de la cultura popular, como uno de los integrantes de la banda Heredeiros da Crus, Toñito de Poi, o el músico y escritor Antón Reixa, quien visiblemente emocionado y entre lágrimas, ha pedido "hacer un acto libertario" y llevar a Beiras al Panteón de Galegos Ilustres. "Marcha cuando sabe que lo que viene es un horror", ha avisado.