El paro sube en 9.000 personas hasta marzo en Galicia y se destruyen 8.800 empleos

Archivo - Varias personas hacen cola para entrar en una Oficina de Empleo, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 9.000 personas entre enero y marzo en Galicia, lo que supone un 8,42% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 8.800 personas (-0,74%), según los datos que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el primer trimestre del año pasado, el número de parados en la comunidad gallega sube en 4.900, un 4,45%, mientras la ocupación aumenta en 28.000, un 2,44% más.

En el conjunto estatal, el desempleo se incrementó en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación bajó en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.