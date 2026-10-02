El paro sube en Galicia un 2,5% en septiembre, con 2.746 desempleados más

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo gallegas subió en 2.746 personas en septiembre, en relación con agosto (+2,5%), según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Europa Press.

Esto supone que Galicia se posicionó como la tercera comunidad autónoma española donde más subió el paro en términos brutos, solo por detrás de Andalucía (+6.733) y de Madrid (+2.773).

De esta manera, Galicia alcanza los 112.437 desempleados, 648 menos que hace un año, cayendo un 0,57%.

Por provincias, todas ellas contabilizaron incrementos del paro en septiembre, con A Coruña a la cabeza, con 1.129 desempleados más (+2,57%), seguida de Pontevedra (819, +1,98%), de Lugo (511, +4,59%) y de Ourense (287, +2,15%).

En la comparativa anual, solo Pontevedra y Ourense registran una bajada del paro, con -1.138 desempleados menos y -257, respectivamente. A Coruña ganó 194 parados en los últimos 12 meses y Lugo, 553.

Por su parte, el 59,2% de los parados gallegos sigue siendo mujer y un 5% es menor de 25 años.

Por sectores, la agricultura concentra hasta 3.115 parados gallegos, mientras que la industria 10.213. A la construcción pertenecen 6.389 y la gran mayoría son del sector servicios, con 79.790. Otros 12.930 desempleados gallegos no habían tenido nunca un empleo previamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%), siempre según datos del Ministerio, que destaca que se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.

Tras el ascenso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.379.505, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de septiembre desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

De este total, a finales de septiembre constaban 56.476 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria y el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que el aumento de las cifras de paro registrado se debe "fundamentalmente al efecto de la regularización llevada a cabo por el Gobierno" y ha explicado que "cientos de miles de vecinos y vecinas que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo".

La ministra ha destacado además que España acumula ya 53 meses consecutivos con una cifra de paro por debajo de los tres millones de personas.

El último año, el desempleo acumula un descenso de 42.160 personas, lo que supone un 1,74% menos, con un retroceso del paro femenino de 40.499 mujeres (-2,76%) y una caída del desempleo masculino de 1.661 varones (-0,17%).

LOS SERVICIOS LIDERAN EL AUMENTO DEL DESEMPLEO

Por sectores, el paro registrado aumentó en servicios, con 6.707 parados más (0,4%), agricultura (+601 parados, +0,87%) e Industria (+39 parados, +0,02%).

Por contra, disminuyó en Construcción con 1.726 parados menos (-1,04%) mientras que aumentó en 17.966 personas (+7,39%) en colectivo sin empleo anterior.

El paro aumentó en ambos sexos, aunque el incremento fue superior en el caso de los hombres. En concreto, el paro masculino subió en 13.939 personas (+1,49%), mientras que el femenino lo hizo en 9.648 (+0,68%).

Así, al finalizar el noveno mes del año el número total de varones en paro se situó en 951.100, mientras que el de mujeres alcanzó los 1.428.405, su nivel más bajo desde septiembre de 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 2.176 personas (+0,1%), mientras que el de los jóvenes de menos de 25 años aumentó en 21.411 (+12,77%), por lo que el paro en este grupo de edad alcanza las 189.141 personas.

EL PARO SUBE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado en septiembre de 2026 bajó en dos comunidades autónomas respecto al mes anterior, que fueron Canarias (-4.156) y La Rioja (-135).

Por otro lado, los mayores incrementos se dieron en Andalucía (+6.733), Comunidad de Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en ocho de ellas, encabezadas por Las Palmas (-2.224), Santa Cruz de Tenerife (-1.932) y Sevilla (-692), mientras que aumenta en las 44 provincias restantes, entre estas destacan los incrementos de Madrid (+2.773), Cádiz (+2.294) y Alicante (+1.627).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 26.086 desempleados respecto al mes anterior (+6,98%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 399.663 desempleados, lo que supone 73.755 parados más que hace un año (+22,63%).