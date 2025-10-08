El partido 'Xuntos contra o lume' entre el Celta y la selección de Ourense podrá verse este miércoles en 'AGalega.gal'

VIGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido solidario 'Xuntos contra o lume' entre el Real Club Celta de Vigo y la selección de Ourense podrá verse este miércoles, en exclusiva y en directo, en 'AGalega.gal' a partir de las 20.00 horas.

La plataforma digital de los medios públicos gallegos acogerá este encuentro que reunirá sobre el césped del estadio de Balaídos al Celta y a un combinado de jugadores ourensanos.

Todo ello con el objetivo solidario de destinar la totalidad de la recaudación a la reforestación de los montes de Ourense arrasados por los incendios del pasado verano.

Promovido por el club vigués, la Federación Galega de Fútbol y la Unión Deportiva Ourense, el partido promete ser también "una fiesta del deporte y de la solidaridad gallega", con un ambiente familiar en las gradas y la participación de rostros conocidos del fútbol que han querido sumarse a la causa.