Pasan a disposición judicial los tres detenidos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra

Pase a disposición judicial de detenidos por el alijo de droga en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) - EUROPA PRESS

A CORUÑA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres detenidos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) han pasado este martes a disposición judicial del Tribunal de Instancia de Muros. Lo han hecho poco antes de las dos de la tarde en un furgón de la Policía Nacional, que venía escoltado por otro.

Se trata de tres hombres de nacionalidad colombiana a los que se detuvo en el marco de un operativo en el que se localizó, entre el sábado y el domingo, la droga que, según fuentes consultadas por Europa Press, llegó a las costas gallegas en un narcosubmarino.

La detención de los tres hombres, de origen colombiano, se produjo en la tarde del sábado por parte de miembros de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal.

A continuación, fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira que, junto a agentes de la comisaría de Vigo, se ha hecho cargo del operativo, que está bajo secreto de las actuaciones.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que en la madrugada del sábado interceptaron la sustancia estupefacientes después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial. Fueron en ese momento en torno a mil los kilos localizados.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron. La investigación está a cargo de la Policía Nacional y bajo secreto de sumario.