Paula Prado (PPdeG) cree que a Formoso "no le importa Galicia" y ve al PSOE en "un callejón sin salida"

Cuestiona si "el Messi del PSOE", en referencia a Besteiro, fue eliminado "como Messi de la Champions" o "sigue en el banquillo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que el PSOE se encuentra en "un callejón sin salida" y ha afirmado que la decisión del secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, de repetir como candidato a la Alcaldía de As Pontes (A Coruña) demuestra que "no le importa Galicia" y que "no respeta los intereses de Galicia".

En declaraciones a los medios este viernes, Prado ha lamentado que el PSdeG "siga siendo una delegación del 'Sanchismo' en Galicia". Del mismo modo, ha apuntado que el 28 de mayo va a haber "dos papeletas para votar al PSOE": "Por un lado, para votar lo que supone Pedro Sánchez, y, por otro lado, a un alcalde que no se sabe si va a seguir siendo alcalde, secretario xeral o presidente de la Diputación, si consigue los votos para ello". "Para nosotros es una pena", ha subrayado.

Además, ha querido destacar que "hace semanas" Formoso decía que "tenían a Besteiro, el Messi del PSOE y de la política" pero, "en una semana en la que el Messi real perdió y fue eliminado de la Champions", ha cuestionado si "aquí también ha eliminado al señor Besteiro o sigue en el banquillo y Formoso le está guardando la silla".

Para Prado, el PSOE demuestra que "no le tiene respeto a los ciudadanos y a los vecinos de As Pontes". Con este "culebrón", ha añadido, "no les ofrece seriedad y un partido solvente". "No puede ser una persona que por la mañana es alcalde, por la tarde presidente de la Diputación y por la noche secretario xeral de un partido", ha reprochado.

Así, ha censurado que Formoso "prefiere anteponer sus intereses personales" a "los intereses de todos los gallegos", además de demostrar, en su opinión, que "no es capaz de convencer a nadie para que asuma la Secretaría Xeral del PSdeG".

"ABSOLUTA DESCOMPOSICIÓN"

Asimismo, Paula Prado ha afirmado que observa que Formoso "no es capaz de poner orden" en un partido en "absoluta descomposición", ya que "no es capaz de dar explicaciones de las crisis internas que tienen en las ciudades", en las que, según la popular, se ve "un chorreo de dimisiones de concejales socialistas".

En esta misma línea, ha criticado que tampoco es "capaz de dar explicaciones de la implicación de tres diputados gallegos en la trama del 'Tito Berni'" ni tampoco "asume responsabilidades sobre el mayor caso de corrupción del PSOE en Galicia, que afecta a la presidenta Carmela Silva". "Esto demuestra una vez más que el PSOE piensa más en sus intereses partidistas y personales y no pone los intereses de los gallegos por encima de todo", ha insistido.

Con respeto a la situación del PPdeG ante estos comicios, Prado ha asegurado que no renuncian a "absolutamente nada" y ha reivindicado que cuentan con "un proyecto serio, solvente y riguroso", así como "de estabilidad y de unidad" frente a "un PSOE en crisis" y "un BNG intentando ponerse la careta de moderado".

"Nosotros tenemos ese proyecto. Le pusimos nombres y apellidos con candidatos serios y solventes y ahora esos candidatos están haciendo sus equipos para ofrecer a la ciudadanía los equipos más solventes para asumir las responsabilidades de gobierno que estoy segura que en toda Galicia vamos a alcanzar muchas alcaldías", ha manifestado.