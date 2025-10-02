Paula Prado reivindica en Fisterra la "estabilidad" de las alcaldías del PPdeG frente a "pactos de perdedores"

Los populares se hicieron con la Alcaldía de la localidad en agosto a través de una moción de censura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha reivindicado en Fisterra, donde los populares se hicieron con el gobierno local tras una moción de censura en agosto, que las alcaldías lideradas por su partido son "una garantía de estabilidad, gestión y rigor" para los vecinos" frente a los "pactos de perdedores" que atribuye a BNG y PSdeG y que son, ha advertido, "pan para hoy y hambre para mañana".

En concreto, el PPdeG, de la mano de Luis Insua, dirige esta Alcaldía desde el pasado 19 de agosto, cuando se hizo con el bastón de mando al prosperar la moción de censura contra la hasta entonces regidora, Áurea Domínguez Sisto (Alternativa dos Veciños), con el apoyo de un edil díscolo del partido de gobierno, Francisco Martínez Traba.

En su visita, se ha mostrado convencida, además, de que estas características del proyecto del PPdeG serán también "el sello" que Luis Insua "imprimirá" como alcalde de este ayuntamiento, contribuyendo así a hacer de él "un tractor de la comarca" que visualice la diferencia con otros gobiernos municipales caracterizados por la "inestabilidad" derivada de "un reparto de cromos hecho pensando en intereses partidistas y no en el beneficio de los vecinos".

La número dos de los populares gallegos ha deseado éxito al alcalde destacando su "energía" y sus "ganas de cambiar las cosas". De hecho, ha indicado que Luis Insua es, a sus 33 años, uno de los cinco alcaldes más jóvenes del PPdeG y uno de los 13 regidores del partido menores de 40 años.

"Luis es un ejemplo de nuestra apuesta por fomentar la participación activa de la juventud en la política", ha asegurado. Una apuesta que, según ha añadido, responde a que el partido es "consciente de que hay mucho talento, mucho bueno hacer y mucho que aportar entre la gente joven de Galicia".

No en vano, ha recalcado que los populares fueron "los más votados por la juventud en las pasadas elecciones autonómicas". Por ello, Paula Prado ha remarcado que el partido "ahora está devolviendo ese apoyo confiando en la juventud para puestos de responsabilidad".

LUIS INSUA: "FISTERRA VA A SER El PRINCIPIO DE LA RECUPERACIÓN"

El alcalde, por su parte, ha destacado que, "a pesar de que Fisterra es el final de todo, final del Camino y kilómetro cero, en este caso va a ser el comienzo de la recuperación de las alcaldías del PP en Costa da Morte".

Asimismo, ha asegurado que, a su llegada a la alcaldía, se encontró con "numerosos expedientes parados, muchos trabajos pendientes y otros mal gestionados". Pero, sin embargo, en este escaso mes y medio, él y su equipo fueron capaces de que "los vecinos puedan ver que con trabajo y esfuerzo las cosas pueden hacerse de otra manera".