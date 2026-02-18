Pedro Blanco, sobre el AVE a Oporto: "España tendrá su parte hecha y estará esperando a que Portugal cumpla con la suya"

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en una rueda de prensa. Foto de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha referido este miércoles al AVE a Oporto para citar al ministro de Transportes, Óscar Puente, y recalcar que, "tal y como dijo" éste, "España tendrá su parte hecha" cuando corresponda y "estará esperando a que Portugal cumpla la suya".

Blanco ha respondido en un post de su perfil en la red social 'X' al presidente gallego, Alfonso Rueda, quien, en una jornada en la que se reunió con el alcalde de Oporto, Pedro Duarte, ha urgido al Gobierno de España a acelerar la parte que le corresponde de la conexión de alta velocidad Vigo-Oporto.

Lo hizo en un encuentro en el que Duarte ha ratificado 2032 como "horizonte" para que Portugal tenga lista su parte, paso que Rueda ha agradecido, además de destacar que el país vecino va "más avanzado" en la tramitación administrativa y apelar a que ningún retraso sirva de "excusa" al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez para "no hacer nada".

En su post, Blanco sube una imagen de una información en la que se constata que "Portugal retrasa hasta 2032 la alta velocidad entre Oporto y Lisboa" para reprobar que, "24 horas después" de que Portugal "anuncie un retraso", la Xunta "apunte" al Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

"Quizás antes de señalar, el presidente Rueda debería informarse mejor. Tal y como dijo Óscar Puente, España tendrá su parte hecha y estará esperando a que Portugal cumpla con la suya", ha concluido.