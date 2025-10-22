Pepe Solla, nuevo padrino de la Gran Recogida de Banco de Alimentos, que se celebrará el 7 y 8 de noviembre

El nuevo padrino de la Gran Recogida, Pepe Solla, con el peto azul de Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS

La organización busca todavía 500 voluntarios para ayudar a recoger comida en los supermercados

VIGO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El chef Pepe Solla es desde este miércoles el nuevo padrino de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo para la Gran Recogida que se celebrará en decenas de supermercados los próximos 7 y 8 de noviembre.

La organización ha dado a conocer esta mañana la identidad de su nuevo padrino, que sustituye a la actriz, presentadora y modelo, Diana Nogueira, que ostentó el cargo en la edición anterior.

Durante un acto celebrado en el almacén de Lavadores de Banco de Alimentos, el cocinero pontevedrés recibió de manos de responsables de la institución su peto azul de voluntario, mostrando su agradecimiento por haber sido seleccionado.

Así, Solla ha realizado un llamamiento a la sociedad para tratar de concienciar sobre "lo que significa vivir en la pobreza". Conocedor de que él "representa a la alta cocina", ha insistido en la necesidad de participar en la Gran Recogida para poder cubrir, al menos, la alimentación básica de los más necesitados de la provincia.

Según datos aportados por el propio cocinero, casi un 10% de las personas en España se encuentra en "pobreza severa", apuntando a lo "paradójico" que supone que unas personas disfruten del "ocio y del placer" de la alta gastronomía, mientras otras "tienen carencias y necesidades básicas".

"Es increíble que exista pobreza extrema, personas que se mueren de hambre y se desperdicien tantos kilos de alimentos", ha lamentado.

Por su parte, el presidente de la Fundación, José Ramón Santamaría, ha subrayado la empatía y la implicación mostrada por Solla. "Creemos que su compromiso y apoyo total al Banco de Alimentos, así como su conocimiento exhaustivo de la alta cocina, aportan una visión y unos ingredientes que encajan perfectamente a nuestra causa", ha apuntado.

Banco de Alimentos ha aprovechado la ocasión para recordar que todavía son necesarios unos 500 voluntarios para cubrir los supermercados de toda la provincia en la próxima Gran Recogida, pudiéndose anotar en 'bancoalimentosvigo.org' o llamando al teléfono 986263022.