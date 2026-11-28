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VIGO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebrará este martes, día 1 de diciembre, una audiencia preliminar contra un hombre acusado de violar a una mujer en un edificio quemado de la ciudad olívica.

La vista se llevará a cabo a partir de las 09.45 horas y para el varón, Fiscalía solicita hasta 10 años de prisión como presunto autor de un delito de violación con empleo de violencia.

Según recoge en su escrito el Ministerio público, todo ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando el hombre acudió con la mujer a un edificio quemado de Vigo. Tras subir al último piso del inmueble, comenzó a besarla en la cara, en los hombros y en los pechos, arrancándole la ropa que llevaba "con la intención de satisfacer sus deseos sexuales".

Después, la habría empujado contra un colchón, donde la habría penetrado vaginalmente, pese a la oposición reiterada de la víctima.

Por todo ello, además de la pena de cárcel, Fiscalía pide una orden de alejamiento de la mujer de 12 años, ocho años de libertad vigilada y 10 años de inhabilitación para llevar a cabo cualquier profesión o actividad que suponga contacto con menores. También el pago de una responsabilidad civil de 10.000 euros.