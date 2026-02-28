Piden 14 años de cárcel para una mujer que incendió un piso en Ponteareas con gente dentro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita 14 años de cárcel para una mujer por incendiar un piso en el que, en ese momento, había gente en Ponteareas (Ponteareas).

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, en la madrugada del 25 de marzo de 2023, la acusada se dirigió a un edificio de Ponteareas y, "con conocimiento de que había personas en su interior", al haber residido anteriormente en él y tener relación con sus moradores, prendió fuego a unos sofás que se encontraban en el recibidor de la entrada.

Para ello, explican, quemó unos folletos comerciales de papel con los que prendió el mobiliario. Además, desplazó uno de los sofás a la zona de las escaleras y ascensor "para lograr una mayor propagación del incendio y entorpecer la salida". Colocó también dos carros de tamaño grande de supermercado en la puerta del garaje para dificultar el desalojo a los ocupantes del inmueble.

En ese momento se encontraba en el piso uno de los moradores, que a avisó a los bomberos. Estos extinguieron el incendio, que además de las llamas había producido una alta concentración de monóxido de carbono.

En el escrito destacan que la reparación de los desperfectos causados en el inmueble como consecuencia de estos hechos asciende a la suma de 6.718,80 euros.

Apuntan además que la acusada padece descompensación con clínica maniforme que produce una disminución leve de sus capacidades intelectiva y volitiva en relación con los hechos. Se encuentra en prisión provisional desde el 12 de marzo de 2025 por esta causa.

Se le imputa un delito de incendio con peligro para la vida o integridad de las personas, por lo que le piden una pena de 14 años de cárcel.