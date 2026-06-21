Piden cinco años y medio de cárcel para un interno de Teixeiro que intentó meter cocaína y hachís en la cárcel

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de A Coruña juzgará el próximo jueves, día 25, a un interno de Teixeiro acusado de intentar introducir en el penal cocaína y heroína tras un permiso penitenciario.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, los hechos sucedieron el 18 de noviembre de 2024, cuando el interno regresaba de un permiso penitenciario. Los agentes le intervinieron dos envoltorios de plástico que contenían resina de hachís y otros dos que contenían cocaína. En total, la droga tenía un valor de algo más de 2.400 euros en el mercado ilícito.

Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de posesión para el tráfico de sustancias, por lo que pide para el procesado cinco años y medio de prisión, así como una multa de 7.000 euros.