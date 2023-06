La Plataforma en Defensa da Ría de Pontevedra centra la marcha contra Ence en un "futuro alternativo" a la fábrica

El presidente del colectivo ecologista carga contra la Subdelegación del Gobierno por el despliegue policial frente a la factoría

PONTEVEDRA 25, (EUROPA PRESS)

Cientos de personas han participado, desde las alamedas de Pontevedra y de Marín, en la manifestación contra Ence organizada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra que ha culminado con una concentración ante la fábrica pastera y la lectura de un manifiesto que --frente a la sentencia del Tribunal Supremo que ha validado la prórroga de la concesión a la fábrica-- se ha centrado en afirmar que "hay un futuro alternativo para Lourizán que pasa por recuperar el paisaje usurpado".

El profesor Jorge Rodríguez, responsable de la materia de Paisaje y Hábitat Sostenible en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de A Coruña y coordinador de un trabajo en colaboración con la APDR y el Ayuntamiento de Pontevedra para la renaturalización del espacio ocupado por la factoría pastera, ha afirmado en su intervención que "el primer paso es recuperar el recuerdo del paisaje".

Pese a admitir que "no es posible recuperar el litoral tal como era", Jorge Rodríguez ha asegurado que sí "es posible regenerar su esencia y carácter" a través de acciones encaminadas a restaurar el banco marisquero, reducir y calmar el tráfico de la autovía, crear cinco kilómetros de paseos en la orilla de la ría con 1.500 árboles, revalorizar los núcleos habitados del entorno, proteger el patrimonio natural, arqueológico y el Pazo de Lourizán, entre otras medidas.

"No caigamos en el fatalismo, no asumamos el expolio, vale la pena luchar por este paraíso robado", ha destacado este profesor de la ETSAC. Jorge Rodríguez se ha referido a los responsables de la empresa Ence como "herederos" de una dictadura que "destruyó con crueldad e ignorancia unos recursos naturales comunes", que ahora practican "su credo de extracción del máximo beneficio" y a quienes "aplican un indulto preventivo para legitimar la violación de la ley".

También ha calificado la fábrica como un "Gerión de lata" que recibe toneladas de eucalipto "como sacrificio del monte gallego para que los dioses del papel esparzan las migajas de su festín". Rodríguez ha criticado la "miopía de esta visión extractivista" ante la "actual emergencia climática" y ha denunciado que la dirección de la empresa a través de "sus terminales en los poderes del Estado, quieren legitimar sine die la usurpación del dominio público".

"La confrontación es entre la élite extractivista y parasitaria que se apropia de lo común y reparte dividendos millonarios a unos pocos", ha insistido el profesor Jorge Rodríguez, "y por otro lado, los que se preocupan por el bienestar colectivo y la mejora de las condiciones de vida actual y para las generaciones futuras", ha señalado.

LEMAS

Una pancarta de la APDR con el lema "Non renunciamos a un futuro sen Ence la ría" ha encabezado la manifestación. El presidente de la entidad ambiental, Antón Masa, ha reivindicado que, en base a que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún sobre el recurso de casación presentado contra la sentencia obtenida por la APDR en la Audiencia Nacional, "Ence no tiene concesión en dominio público marítimo-terrestre".

Sin embargo, sobre el fallo del Supremo que ya ha avalado la prórroga, Masa ha recalcado que es una sentencia "injusta y arbitraria" pero que no va a impedir que la asociación "siga luchando"

Ya ante la fábrica, el presidente de la APDR ha cargado contra la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por el despliegue policial que ha custodiado el acceso a la fábrica, calificando la orden de "impresentable". "Parece que está protegiendo a Ence de una asociación pacífica, nos tratan como delincuentes cuando somos ciudadanos que estamos defendiendo nuestro futuro", ha reprochado.

También se han sumado a la movilización organizaciones como Ecoloxistas en acción, Adega --que ha aprovechado esta marcha para recaudar fondos con los que sufragar su campaña contra los parques eólicos-- y Greenpeace, que ha desplegado una lona con el lema "O litoral, espazo natural: polo mar e o dominio público marítimo-terrestre".

La Plataforma en Defensa da Ría de Vigo-Cíes se ha posicionado "por unha ría limpa e sustentable, por unha ría dos cidadáns, non máis vertidos contaminados, non máis aterrados na ría", concluía el mensaje de su pancarta.

Junto a la pancarta del BNG, con el lema "Ence fóra, pola defensa da nosa ría", el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha recalcado que el Gobierno local va a "seguir luchando por todas las vías para recuperar la ría, mientras haya defensa jurídica". Para ello, un gabinete jurídico que tiene entre sus integrantes al ex-ministro socialista Francisco Caamaño, "está trabajando para defender los intereses de la gran mayoría de pontevedreses".

La concejala del BNG en el Gobierno local de Pontevedra y cabeza de lista al Congreso por esta provincia, Carme da Silva, ha advertido que "ninguna otra ciudad europea tiene una instalación de estas características en zona urbana y todas las fueron desplazando". Por ello, ha achacado a "intereses económicos y puertas giratorias" el caso de Ence en Pontevedra.

"La Unión Europea ha puesto el foco en que estas concesiones no se pueden prorrogar", en alusión a una concesión en Italia, por lo que "sigue abierta la esperanza", ha concluido.