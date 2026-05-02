Plataforma pola Defensa da Seguridade na N-120 retomará las movilizaciones si Pedro Blanco no se reúne con ellos

Archivo - Movilización de la Plataforma pola Defensa da Seguridade na N-120 - ANITA MUNOZ - OHQUEFOTO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma pola Defensa da Seguridade na N-120 ha indicado que retomará las movilizaciones si el delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, no concreta una reunión con ellos para conocer el estado actual de la redacción del proyecto para mejorar la seguridad de la vía.

En una nota de prensa la plataforma ha lamentado los "muchos meses de silencio" y la "falta de respuesta a las peticiones" realizadas hasta el momento, una situación que consideran "inaceptable" dada la importancia y peligrosidad de la N-120.

La entidad ha advertido de que, en caso de continuar sin recibir respuesta por parte del Estado, los miembros de la plataforma se trasladarán hasta la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad de A Coruña "hasta ser escuchados".

Asimismo, han anunciado que retomarán los cortes de carretera y las movilizaciones ciudadanas si continúa la actual situación de "parálisis" en torno a las actuaciones comprometidas para mejorar la seguridad vial en la N-120.