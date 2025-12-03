Rueda avanza más ayudas para rehabilitar inmuebles municipales y convertirlos en viviendas públicas de alquiler

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, interviene en el pleno. Foto de archivo. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles en la sesión de control del Parlamento una ampliación de las ayudas para que ayuntamientos medianos y pequeños rehabiliten inmuebles de titularidad municipal en desuso y los transformen en viviendas públicas para alquilar.

Tras la sesión de control, fuentes del Gobierno gallego han aclarado que el incremento de las ayudas será del 30% y que la nueva convocatoria de este programa se aprobará este mes en el Consello de la Xunta.

Rueda ha apuntado que la Xunta financiará el 95% del coste de las obras de reforma y su "carácter social" quedará "blindado".

Lo ha hecho en una sesión de control en la que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado con dureza las políticas de vivienda autonómicas y ha instado a Rueda a que "deje de engañar a la gente con el anuncio fraude de 4.000 nuevas viviendas públicas en 2028".

"Es un bulo", ha sentenciado la nacionalista, quien ha propuesto un plan de compra masiva de vivienda para alquiler en una Galicia "con 90.000 pisos vacíos en las ciudades y con fondos del Estado para tal fin".