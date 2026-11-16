El Pleno de Vigo da luz verde a la aprobación inicial de los presupuestos de 2027, que ascienden a 365 millones de euros

VIGO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha dado luz verde este lunes a la aprobación inicial del proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2027, unas cuentas que ascenderán a 365 millones de euros, y que contemplan la congelación de las tasas municipales.

El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha defendido los nuevos presupuestos, que incluyen inversiones por casi 40 millones de euros (a los que el gobierno local suma los remanentes de 2025 y 2026 que están en ejecución), y ha señalado que se trata de un presupuesto "equilibrado" y "factible".

Así, ha ido enumerando las dotaciones previstas en las cuentas municipales del año próximo, como los 5 millones dedicados a programas de empleo, los casi 30 millones que se irán a políticas sociales o las inversiones previstas en vivienda, pese a que es una "competencia exclusiva" de la Xunta de Galicia.

Aneiros, ha explicado también que, en el próximo ejercicio, se congelan las tasas municipales, lo que supone que el Ayuntamiento dejará de ingresar unos 14 millones de euros, a los que se suman los 10 millones de ahorro de los ciudadanos por las bonificaciones fiscales.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tanto el PP como el BNG han votado en contra del proyecto de presupuestos, alegando que no han sido diseñados para atender a las necesidades reales de los vigueses, y recordando que este gobierno municipal es "incapaz" de ejecutar las inversiones que anuncia para cada ejercicio.

Así, la concejal 'popular' Patricia García, ha censurado el "ilusionismo presupuestario" del gobierno de Abel Caballero, y ha recordado que, en los últimos años, no ha llegado ni a la mitad de la ejecución de las cuentas cada año. Igualmente, ha señalado que el gobierno local llevaba tres años de subidas de las tasas municipales, y que ha tenido que devolver millones de euros de ayudas europeas por no ejecutar en plazo los proyectos.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha vuelto a criticar la "sordera autoritaria" del gobierno local en la elaboración de las cuentas y ha insistido en que este presupuesto es "lo de siempre, más IPC". Pérez Igrexas ha puntualizado que, aunque el Ayuntamiento no tenga deudas con el banco, sí las tiene con los ciudadanos, con 150 millones de euros sin ejecutar en 2025 y unos 170 millones previstos del actual ejercicio, ya que "insisten en las políticas de las apariencias".

RECONOCIMIENTO AL ALCALDE POR "UNA OBRA POLÍTICA INIGUALABLE"

En su intervención, el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, además de defender los presupuestos presentados por el gobierno local, ha hecho hincapié en que se trata de los vigésimos presupuestos aprobados de forma consecutiva en Vigo, que "redondean una obra política inigualable, histórica".

Al respecto, ha proclamado que el pleno de este lunes es para su grupo "un reconocimiento al alcalde por sus 20 años de trabajo intenso, día a día, en defensa de la ciudad, y por encima de su propio partido". López Font ha recordado la importancia de aprobar estas cuentas después de "haber escuchado a toda la ciudad" y tras constatar que "antes de Abel Caballero, en Vigo la inestabilidad era absoluta".

Frente a esto, ha afeado a los grupos de la oposición por presentar unas enmiendas que no son factibles y por pretender reducir la aportación a eventos como la Navidad o el festival O Marisquiño, y ha proclamado que "es imposible" que PP y BNG obtengan la confianza de los vigueses para gobernar la ciudad, y seguirán en la "marginalidad política".