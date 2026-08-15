La población extranjera en Galicia se multiplicó por tres desde 2022 y sumó 19.430 personas en el último año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia vive en las últimas décadas un aumento de la población extranjera que llega a la Comunidad en busca de una vida mejor. Después de que miles de gallegos decidiesen emigrar a lo largo de buena parte del siglo XIX y del siglo XX, ahora Galicia se ha convertido en una tierra de oportunidades para muchas personas que buscan un futuro digno.

Esto ha provocado que la población extranjera en Galicia se multiplicase por tres en los últimos 24 años, alcanzando las 373.841 personas en julio de 2026, lo que supone 19.430 más que en el mismo mes de 2025.

Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press, que indican que en julio de 2002 (primer mes de julio de la serie histórica), había en la Comunidad un total de 123.787 habitantes que habían nacido fuera de España, multiplicándose por tres hasta la actualidad.

Sin embargo, ya en julio de 2006 había 168.107 extranjeros, por lo que en los últimos 20 ejercicios se multiplicaron por dos y, desde 2016, cuando había 207.591 personas extranjeras en Galicia, el porcentaje de aumento fue del 80% en 10 años.

Gracias a ello, la población gallega pudo seguir creciendo en las últimas décadas. Desde enero de 2002 hasta principios de este año, Galicia ganó más de 31.612 habitantes, pese a perder casi 212.300 personas de origen español.

LUGAR DE PROCEDENCIA

En cuanto a las distintas nacionales de los extranjeros que viven en Galicia, con datos de enero de 2025 (últimos definitivos disponibles), más de 52.000 habían nacido en un país de la Unión Europea, aunque Sudamérica se posiciona como el principal origen de los extranjeros llegados a la Comunidad, con más de 172.500 personas.

Pero la llegada de extranjeros no es exclusiva de Galicia, ya que el incremento en el total de España también es destacable. En julio de 2002 había algo más de 2,66 millones de extranjeros en toda España, mientras que en julio de este año casi alcanzaron los 10,3 millones. Esto supone casi multiplicar por cuatro la cifra de hace 24 años.

En los últimos 20 años, se multiplicó por más de dos, ya que en julio de 2006 había en todo el país más de 4,88 millones de extranjeros.

De esta manera, la población española se incrementó de 44,3 millones de personas en julio de 2006 a alcanzar los 49,8 millones en el séptimo mes del presente año, un 12,4% más, todo gracias a los extranjeros, ya que los habitantes con nacionalidad española se mantuvieron estables en los 39,5 millones.