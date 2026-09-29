Polémica al no invitar la Xunta a la alcaldesa ni al delegado del Gobierno a la entrega de 24 viviendas en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La decisión de la Xunta de no invitar al acto que en la tarde de este martes protagonizará en Santiago el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien entregará 24 nuevas viviendas en régimen de alquiler, ni a la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), ni al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (PSdeG), ha derivado en polémica política.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han confirmado que la regidora no ha recibido invitación alguna y han declinado profundizar en este asunto, pero el delegado del Gobierno, quien además será el candidato del PSdeG en las locales del año que viene, ha enviado un comunicado en el que carga con dureza contra la Xunta y se queja de "falta de respeto institucional".

"Lamentamos una vez más la falta de respeto institucional por parte de la Xunta, al presentar unas viviendas en Santiago que cuentan con financiación del Gobierno, sin invitar al Gobierno", ha reprochado, consciente de que "lo importante es construir vivienda y facilitar su acceso a las familias que lo necesitan", pero también, ha agregado, "trasladar a la sociedad un mensaje de que las administraciones colaboran en la solución de este problema".

Por ello, ha advertido que "la actitud de la Xunta no es mejor". En el polo opuesto, preguntada sobre este asunto en una comparecencia ante los medios, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha buscado rebajar la tensión y ha incidido en que el de hoy "no es un día para disputas políticas", sino para celebrar que 24 familias tendrán acceso a estos inmuebles.

"Eso es lo importante", ha recalcado, antes de reivindicar que "no hay ninguna duda" de que la Xunta "siempre mantuvo la lealtad" y el decoro "institucional", y "siempre" invita a representantes de otras administraciones para que sean "partícipes" de sus actos.

Sobre la decisión concreta del acto de la tarde de este martes en Lamas de Abade, ha replicado que "en este caso no hay ninguna aportación económica" por parte del Ejecutivo estatal, ni tampoco el Ayuntamiento "ha participado en esta promoción". "Por eso no fueron invitados", ha alegado y ha contrapuesto que, cuando se entreguen los inmuebles de la parcela cedida por el gobierno local, "por supuesto se invitará" a Goretti Sanmartín.

Más allá, frente a la reivindicación de Pedro Blanco de que el Gobierno sí ha participado en la financiación, la conselleira ha replicado que es "rotundamente falso". "La financiación es exclusivamente de la Xunta y tiene fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), es decir, fondos procedentes de Europa, no del Gobierno central", ha argumentado.

CALVO: "EL PRESIDENTE INVITÓ A LOS PORTAVOCES"

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, por su parte, ha defendido que es un acto de la Xunta en el que "quien tiene que estar" es el presidente Rueda; y ha remarcado que en otras ocasiones son otras administraciones las que organizan eventos en los que "no cuentan" con representantes del Ejecutivo gallego.

Dicho esto, ha recordado que en el pasado pleno del Parlamento, cuando anunció la entrega de los inmuebles, Rueda "invitó a los portavoces de los grupos" --en concreto lo hizo en el cara a cara con la líder del BNG, Ana Pontón, que fue a la que interpeló directamente-- a acudir a la entrega de estas 24 viviendas en la capital gallega. "Supongo que no irán, pero si van, serán bienvenidos", ha zanjado.

BLANCO: EL GOBIERNO "FINANCIA CON MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS"

En la visión contraria ha insistido el delegado del Gobierno, quien ha recalcado que el Ejecutivo estatal "financia con más de un millón de euros este grupo de viviendas en Lamas de Abade, a través del Plan de Recuperación". Por ello, ve "lógico" que esté presente en este acto y "que tenga la oportunidad de manifestar el compromiso del Gobierno con la vivienda en Galicia, que se traduce en una inversión global durante los últimos años que supera los 500 millones de euros".

Con todo, se ha quejado de que la Xunta no invite al Gobierno a este acto con el fin, entiende, "de presumir de un proyecto conjunto" que "demuestra que es posible colaborar entre administraciones, enviando a la sociedad un mensaje erróneo y poco esperanzador".

Así, ha expresado su "malestar", antes de remarcar que confía en que el presidente de la Xunta "reconduzca su actitud", toda vez que, concluye, "resulta necesario trasladar a la ciudadanía un mensaje de colaboración institucional y trabajo conjunto de las administraciones para resolver el problema de la vivienda".

"24 VIVIENDAS EN 20 AÑOS"

Por su parte, la teniente de alcaldesa en Santiago, María Rozas, se ha pronunciado en rueda de prensa al respecto de las 24 viviendas de promoción pública de Lamas de Abade, calificándolas de "claramente insuficientes".

"Estos días escuchábamos a la Xunta presumir en cierta forma de esas 24 viviendas. Son 24 viviendas en 20 años, una vivienda por año creo que es claramente insuficiente en la situación de emergencia social que estamos viviendo", ha subrayado.