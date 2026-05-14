Pontón acusa a Rueda de liderar un "PP ultra" que busca "recortar derechos" con "mentiras" sobre las bajas laborales

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante la rueda de prensa. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado este jueves lo que considera una ofensiva del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "contra los derechos fundamentales de los trabajadores". Pontón ha acusado al titular del Gobierno gallego de liderar un "Partido Popular ultra" que busca "recortar el derecho a la baja laboral" mediante una campaña basada en "mentiras".

A preguntas de los medios este jueves en la celebración de la Ascensión en Santiago, la líder nacionalista ha subrayado que, frente al discurso de la Xunta, Galicia es la segunda comunidad con menos bajas laborales por cada mil habitantes.

En este sentido, ha cuestionado la motivación de la campaña iniciada por el Ejecutivo autonómico, calificándola de "intromisión intolerable" en la labor de los profesionales sanitarios.

"Si queremos reducir las bajas, lo que necesitamos es mejorar la sanidad pública", ha aseverado Pontón, quien ha instado a Alfonso Rueda a "dejar de perseguir los derechos de la clase trabajadora".