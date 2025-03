Pontón (BNG) reivindica el movimiento feminista como "muro de contención" ante la "ola neofascista"

Censura las políticas del PP en Galicia "contra los avances de las mujeres" y exige "compromisos reales" por la igualdad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha puesto en valor este sábado, Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista como "muro de contención" ante la "ola neofascista" y reaccionaria, y ha censurado las políticas del PP, también en Galicia, "contra los avances de las mujeres".

En un acto del BNG con motivo del 8 de Marzo, junto a responsables políticas e institucionales de la formación, la líder nacionalista se ha referido al feminismo como "un muro de contención" frente al movimiento "machista" que se acelera con "una ola neofascista", y ha resaltado que el feminismo "es clave" para "frenar a aquellos" que quieren volver al pasado.

Al respecto, ha vuelto a criticar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por "aliarse con gobiernos reaccionarios", como el de Milei en Argentina.

Por otra parte, ha puesto en valor el compromiso histórico de Galicia con este movimiento, al calificar la comunidad como un ejemplo de "vanguardia y lucha feminista", a la vez que ha rendido homenaje a la revuelta de las mujeres de Narón de 1918, que dio lugar a la "primera declaración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres del Estado".

CRÍTICA A LAS POLÍTICAS DEL PP

Pontón ha acusado al PP de orientar su política "contra el feminismo", y ha señalado que "faltan medidas para garantizar que se cumple la ley", es decir de que "a igual trabajo, igual salario" entre hombres y mujeres. De la misma manera, Pontón también ha criticado que el PP "permita hacer negocio" con las víctimas de violencia machista.

En el caso de Galicia, ha lamentado que los 'populares' han llevado a cabo en los últimos 16 años acciones "en contra de los avances de las mujeres", como suprimir el Servizo Galego de Igualdade, los puntos de información a las mujeres y la secretaria xeral de Igualdade. También ha denunciado que se ha "blindado" financiación pública para una red antiabortista y se han recortado las ayudas a víctimas de violencia machista a una cantidad inferior a la de 2009.

Por otra parte, ha denunciado que el PP "vulnera los derechos laborales y de conciliación de miles de trabajadoras en la Administración Pública" al precarizar la vida de las mujeres en aquellos servicios en los que "son mayoría", como es el caso de "las falsas autónomas de las casas nido, de las trabajadoras de las residencias públicas de gestión privada y de las enfermeras del Servizo Galego de Saude (Sergas)".

Igualmente, ha acusado al gobierno de la Xunta de "descargar" sobre las mujeres la responsabilidad de los cuidados, lo que mantiene un rol que "condiciona su desarrollo social y profesional", y ha advertido de que la discriminación de las mujeres es "intolerable siempre", pero mucho más cuando "se favorece y se ejerce" desde una administración pública que tiene la "obligación de combatirla".

También ha cargado contra el gobierno de España, del que ha dicho que es cada vez más "ultra y próximo al negacionismo de la extrema derecha".

MEDIDAS PROPUESTAS

Por todo ello, Ana Pontón ha reclamado una agenda política centrada en el "feminismo", que incluya medidas como la elaboración de una auditoría de la situación laboral de las mujeres en la contratación pública, la creación de una Valedoría da Igualdade, el establecimiento de una red pública de cuidados, y que se frene la despreocupación de la Xunta por "la diferencia salarial de 5.000 euros al año" entre hombres y mujeres, y por la "precariedad y las peores condiciones laborales" que sufren "miles de mujeres" en la comunidad.

En cuanto a la auditoría, Pontón ha señalado que permitiría analizar "si se cumplen o no los convenios colectivos de la legislación vigente en materia de igualdad", a la vez que serviría para que "las empresas que no cumplan con los derechos de las mujeres no reciban financiación pública".

Del mismo modo, también ha indicado que la Valedoría da Igualdade, consistiría en un organismo "contra la discrimnación de género" con funciones de "investigación, mediación y sanción", mientras que la nueva red pública de cuidados basaría su actividad en "liberar" a las mujeres de la "sobrecarga de trabajo no remunerado".

Pontón ha concluido su declaración política haciendo un llamamiento a "llenar las calles de feminismo, orgullo y rebeldía". "Este 8M decimos alto y claro: ni miedo ni verguenza. ¡Mujeres libres e iguales!", ha zanjado.