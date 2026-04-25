Pontón (BNG) traslada al Gobierno de Lula da Silva "el atractivo de Galicia" para acoger inversiones brasileñas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con la ministra brasileña de la Mujer de Brasil, Márcia Lopes - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mantenido un encuentro con la ministra brasileña de la Mujer, Márcia Lopes, en el que ha trasladado al Gobierno de "de vanguardia" procedentes de Brasil.

Durante la reunión, Pontón ha apostado por incrementar la colaboración económica y cultural, así como por reforzar las relaciones empresariales entre ambos territorios. La líder nacionalista ha destacado que Galicia cuenta con sectores económicos con "mucho que ofrecer" y ha definido a la comunidad como una tierra donde las empresas brasileñas pueden desarrollar proyectos tecnológicos y respetuosos con el medio ambiente.

En este sentido, ha puesto en valor la "vocación atlántica" compartida en sectores estratégicos como la pesca, la acuicultura y la construcción naval. Acompañada por la eurodiputada Ana Miranda, Pontón ha subrayado la importancia del idioma común como un "nexo" y una ventaja competitiva para las relaciones comerciales y culturales.

"Es un puente que nos permite comunicarnos y una ventaja tanto desde el punto de vista de la relación económica como de la cultural", ha señalado. Bajo esta premisa, la portavoz del BNG ha abogado por fortalecer los vínculos en el ámbito de la investigación y la universidad, impulsando el intercambio en áreas de biotecnología, ciencias del mar y cultura.

La agenda institucional también ha incluido un bloque dedicado a las políticas de igualdad. Pontón ha compartido con la ministra Lopes la experiencia de gobierno del BNG en la lucha contra la violencia de género y ha expresado su preocupación por el avance de los discursos "negacionistas" de la extrema derecha a ambos lados del Atlántico.

Ante lo que ha denominado como una "ola machista y regresiva", la líder nacionalista ha instado a reforzar las políticas públicas para proteger la igualdad y avanzar en derechos democráticos. "Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante porque queda mucha igualdad por conquistar", ha sentenciado.

Este encuentro se enmarca en la participación de la delegación del BNG en el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores (PT), donde Pontón también se ha reunido con el secretario de Relaciones Internacionales del PT, Humberto Costa, para analizar la situación internacional.