Pontón (BNG) urge por carta a Puente a aprovechar "sin más dilación" la "puerta abierta" por Bruselas sobre la AP-9

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - BNG - Archivo

Adjunta al escrito un informe de la UDC que cifra el rescate en 904,7 millones de euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacionalista del BNG, Ana Pontón, ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que insta a "aprovechar la puerta abierta" por la Comisión Europea para ejecutar "sin más dilación" el rescate de la AP-9.

Junto al escrito, con fecha de este jueves, la formación nacionalista ha adjuntado un informe elaborado por la Universidade da Coruña (UDC) que cifra este rescate en 904,7 millones de euros. Según recoge Pontón, a la hora de hacer la valoración económica, el estudio utilizó el valor de mercado actualizado con el IPC, es decir, el valor que un tercero estuvo dispuesto a pagar por la AP-9 en el momento de su venta seis años antes.

Esta comunicación llega un día después de que el Gobierno confirmase que respondió 'in extremis' al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública.

En la carta, Pontón insiste en que, a día de hoy, los gallegos y gallegas siguen pagando un "peaje abusivo", en lugar de circular gratis por la "principal vía comunicación terrestre" de Galicia, igual que sucede en las "autopistas de esa generación". "Supone una discriminación inaceptable", añade.

Con todo, la líder del BNG recuerda que los responsables de esta "discriminación" son, primero, la prórroga de 10 años aprobada por el gobierno de Felipe González y la posterior de 25 años aprobada por el gobierno del PP de José María Aznar.

"Pero en el BNG pensamos que, más allá del reparto de responsabilidades, ahora es el momento de aportar soluciones, de aprovechar la puerta abierta por la Comisión Europea para rescatar la AP-9 y hacer justicia con Galiza", urge al ministro.

INFORME DE LA UDC

En el escrito, Pontón precisa que el coste recogida por la UDC tiene en cuenta otra cuestión "esencial": "Si la Comisión Europea declara ilegal la ampliación de la concesión, no ha lugar al pago de lucro cesante, porque la empresa no tendría derecho a esta indemnización, como indica la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo".

De esta forma, la líder nacionalista considera que el estudio demuestra que el rescate es "posible, viable y la mejor alternativa para Galiza y para el conjunto del Estado". En este sentido, urge al Gobierno a aprovechar la "oportunidad" de Bruselas y optar "sin más dilación" por esta opción. "Esperamos encontrar en uste, como ministro de Transportes, un aliado", concluye.