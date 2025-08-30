Pontón erige al Ayuntamiento de Barro (Pontevedra) como un ejemplo de "éxito" del modelo municipal del BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado al alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, como el "mejor alcalde" de la historia del Ayuntamiento al que ha erigido como "ejemplo de éxito" del modelo municipal de la formación nacionalista.

Así lo ha hecho este sábado durante la celebración del décimo aniversario del BNG al frente de la alcaldía de Barro y ha asegurado que Abraldes "es la mejor apuesta" para el ayuntamiento pontevedrés.

"Cuando los vecinos conocen como gobierna el BNG, refuerza su confianza en nuestro modelo municipal de éxito, capaz de mejorar la vida de la gente y de transformar en positivo los ayuntamientos", ha asegurado Pontón.

A renglón seguido, Pontón ha destacado la "profunda transformación" que vivió Barro en los últimos años, mientras los ayuntamientos del entorno "pierden habitantes" el de Barro "gana población".

"Tras años estancado, Barro es actualmente un ayuntamiento luminoso, participativo, con deuda cero, con más población, con un gobierno transparente y profundamente democrático", ha afirmado Pontón.

Por su parte, Abraldes ha destacado que este 2025 también es un año de "resultados palpables" del trabajo hecho, con la próxima construcción del centro de salud y la nueva depuradora.

"Barro es un gran ejemplo de lo que significa un ayuntamiento del BNG: un gobierno que abre las puertas a todo el mundo, que sitúa a las personas en el centro y que defiende nuestra lengua y nuestra cultura con orgullo", ha concluido Pontón.