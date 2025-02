Pontón erige al BNG en "alternativa real" tras un año de gobierno de Rueda "extremista, antidemocrático y antigallego"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado este martes al BNG como "alternativa real" y "muro de contención" al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda. Un Gobierno al que, tras proclamar que "no hay nada que celebrar" un año después de que el líder popular revalidase su mayoría absoluta el 18-F, ha tildado de "extremista, antidemocrático y antigallego".

Tras hacerse una foto con sus diputados en la escalinata principal del Parlamento de Galicia y recordar los "históricos" resultados obtenidos en los comicios autonómicos de 2024, cuando el Bloque recibió la confianza de "uno de cada tres gallegos", la dirigente nacionalista ha lamentado que Galicia cierra este 18 de febrero "un año de desgobierno de Rueda", pese a su "triunfalismo y propaganda".

Frente a un Ejecutivo que, ha denunciado, "trabaja solo para las multinacionales y las empresas amigas" del PP, Pontón ha defendido que la "única solución" es "el gobierno alternativo del BNG".

"Somos la alternativa real al PP para poner en marcha la mejor Galicia porque tenemos un proyecto de futuro para este país y lo demostramos cada día en nuestro trabajo político, social e institucional", ha afirmado Pontón, quien ha definido al Bloque como el "muro de contención contra el desgobierno y la deslealtad del PP con Galicia" y la "mejor alternativa para mejorar la vida de los gallegos y de las gallegas".

Porque frente al eslogan 'Galicia gobierna' que ha estrenado el PPdeG, la líder nacionalista se ha quejado de que, en realidad, se ha zanjado un año de "desgobierno Rueda", 12 meses más a favor "de las empresas amigas del PP mientras deteriora la sanidad", a favor "de las eléctricas mientras vulnera los derechos de las personas mayores" o "tiene a miles de jóvenes con sus vidas en suspenso porque encontrar vivienda es misión imposible".

Así, ha insistido en que "no hay nada que celebrar" porque este fue "un año perdido para Galicia", con un Gobierno del PPdeG "sin proyecto de país" y que "antepone sus intereses partidistas". También ha reprobado la "sumisión al centralismo" del jefe de filas del PP gallego y ha recordado que, tras 16 años sin "un solo incremento en el autogobierno", aún está pendiente de culminar el traspaso de la gestión del litoral.

Además, ha reprochado que el PPdeG "boicotee la quita de la deuda conseguida por el BNG" y que posibilitaría "un ahorro de millones de euros a las arcas públicas". "Este primer año de mandato volvió a dejar clara la sumisión al centralismo del presidente de la Xunta, que actúa al dictado del que le manda su jefe de filas desde Madrid", ha recalcado, en alusión a Alberto Núñez Feijóo.

"EXTREMISTA, ANTIDEMOCRÁTICO Y ANTIGALLEGO"

Pontón ha denunciado en su intervención el carácter "extremista, antidemocrático y antigallego" de un Ejecutivo que se dedica la "enlodar el debate, propagar trolas y 'fake news' y a la descalificación personal del contrincante político".

Pero también que mantiene "oculta" la información al Parlamento y a la sociedad, "torpedeando la comisión de investigación sobre sus chanchullos en la comisión sobre contratación pública impulsada por el Bloque" o "apretando aún más las tuercas" para convertir a la CRTVG en su "aparato de propaganda". Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de Rueda está empeñado en convertir el gallego "en una lengua residual".

En la línea, ha incidido en que este año también sirvió para confirmar un Gobierno del PP "a favor de los poderosos e insolidario con la mayoría social". Como ejemplo, ha esgrimido que "mantiene el pelotazo fiscal a las personas con más patrimonio del país mientras congela el complemento autonómico de las pensiones más bajas".

También ha afirmado que, desde la Xunta, los populares "ponen una alfombra roja a las eléctricas y a Altri arriesgando el medio de vida de miles de personas" del rural y del mar y "siguen drenando miles de millones al negocio privado tanto en la sanidad como en la dependencia o en la educación".

BNG, "ALTERNATIVA"

Un Ejecutivo, ha continuado la dirigente nacionalista, "sin proyecto de País, instalado en la rutina y en la propaganda" y que continúa con su hoja de ruta de "recortes y privatización de los servicios públicos", de dar "barra libre para el expolio y la contaminación" y que "abraza ese centralismo madrileño que es letal para Galicia".

Así, "frente a los recortes y privatizaciones del Partido Popular", Pontón ha situado el "firme compromiso" del BNG con la sanidad pública y su propuesta para "desarrollar un plan de choque que refuerce la Atención Primaria". Frente a un PP que "convierte la vejez en un negocio", ha destacado "la alternativa de un Bloque que trabaja ya en un Sergas de los servicios sociales" y solicita "aumentar ya los fondos destinados al SAF (servicio de ayuda en el hogar) o duplicar los equipos de dependencia".

De igual manera, ha recordado las propuestas nacionalistas en materia de vivienda, con un plan de movilización de inmuebles vacíos para ponerlos en el mercado "a precios accesibles para las familias y los jóvenes"; o de financiación, con una apuesta por que Galicia tenga "la llave de sus recursos", o de la lengua, con una "defensa orgullosa" dle idioma propio frente al "bullying" de los populares al gallego.

También ha repasado su idea de destinar a las pymes gallegas, al saneamiento de las rías y a proyectos de desarrollo en el rural "los 250 millones de euros que el Ejecutivo de Rueda le quiere dar a Altri, recuperando el franquismo industrial de los años 60".

Para Pontón, un año después de las elecciones del 18 de febrero, "el Gobierno de Rueda solo ofrece triunfalismo y propaganda". "Pero con triunfalismo y propaganda no se pagan las facturas, no se llega el fin de mes, la juventud no encuentra vivienda, ni bajan las listas de espera en sanidad o en dependencia", ha advertido.

"HAY MUCHA GENTE INFELIZ EN GALICIA"

A preguntas de los periodistas, después de que Rueda se mostrase contento en el acto de aniversario de su partido con la oposición actual en Galicia, Pontón ha replicado que el problema radica en que en la comunidad "hay mucha gente infeliz".

"Hay mucha gente infeliz porque tiene listas de espera hasta para ir al médico de familia, porque ve como su padre o su madre muere mientras no llega la dependencia o porque no puede encontrar vivienda o no puede hacer su proyecto de vida porque tiene empleos de bajísima calidad. Esta es la triste realidad que nos deja un gobierno que practica el desgobierno, mientras lo único que hace es ofrecer propaganda y frivolidad. Creo que Galicia merece mucho más", ha zanjado.