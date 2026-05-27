Pontón exige explicaciones a Rueda por "votar en contra" del traspaso de la AP-9: "Es una nueva página de traición"

1090714.1.260.149.20260527131808 La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido explicaciones al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, por el voto en contra de los populares en la reunión mantenida este martes en el Congreso de la ponencia del traspaso de la AP-9, lo que para la líder del Bloque es "una nueva página de traición a Galicia".

En rueda de prensa este miércoles, Pontón ha lamentado que el PP sea "el del 'no a Galicia" y, además, ha añadido, "de ganchete con Vox". "Es esperpéntico y vergonzoso", ha reprochado.

En esta línea, ha criticado que "la palabra de Rueda no vale nada" y ha tachado de "excusas de mal pagador" los argumentos del PP para no votar a favor de lo acordado en el Parlamento de Galicia, acusando a los populares de hacer "un paripé y un engaño a la ciudadanía".

"Rueda no quiere más competencias, prefiere que decidan en Madrid por nosotros a pesar de que cuando otros deciden, normalmente pierdes", ha proclamado la líder del BNG, que ha censurado que el presidente del PPdeG "no soporta la comparación con un BNG capaz de defender a Galicia y un PP incapaz de conseguir nada".

Por este motivo, ha sostenido, Rueda "boicotea acuerdos positivos", como "la transferencia de la AP-9", al igual que en ocasiones anteriores "con la quita de la deuda". "Ni come ni deja comer", ha aseverado.

Por todo ello, ha afirmado que el presidente de la Xunta "tiene que comparecer y dar explicaciones" de por qué el PP "vota en contra" y por qué "pone los intereses del PP por delante de Galicia" al votar "en contra de un acuerdo unánime del Parlamento".

Así, ha defendido que el acuerdo sellado en la jornada de este martes en el Congreso recoge "todos los elementos" aprobados por unanimidad en la Cámara gallega: "La transferencia de la titularidad, de todas las competencias en gestión de la infraestructura, incluida la posibilidad de bonificación; recoge que el Estado tendrá que ser responsable económicamente de todas las decisiones que adoptó, esto significa que está garantizado el funcionamiento de todas las decisiones como las bonificaciones en vigor; e incluye la posibilidad de finalizar la concesión como consecuencia de ese expediente de infracción que se tramita en Europa por la prórroga ilegal aprobada por el Gobierno de Aznar".

Además, ha asegurado que la propuesta "respeta el autogobierno" porque la aprobación de la ley "tiene que concretarse en la comisión mixta de transferencia en esa negociación bilateral entre Xunta y Estado".

FELICITA A NÉSTOR REGO

Asimismo, Ana Pontón ha aprovechado esta comparecencia para felicitar al diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, por lograr "un gran paso adelante" para alcanzar "una AP-9 gallega y libre de peajes"

También ha celebrado que con la puesta en marcha del traspaso a Galicia se "cumple el acuerdo de investidura entre el BNG y el PSOE", lo que, ha reivindicado, muestra que el Bloque es "la voz de Galicia en Madrid".