El PP se abstiene y evita la reprobación del alcalde de Ourense por la compra de los 'busitos'

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, durante una rueda de prensa, en el Ayuntamiento, a 10 de mayo de 2023, en Ourense, Galicia (España). El alcalde presentó una denuncia en los Juzgados de Ourense por un ‘supuesto delito de espionaje co - Agostime - Europa Press - Archivo

DO, PSOE y BNG pactan no debatir en el pleno sobre la seguridad en los barrios al considerar que el PP "politiza" la cuestión

OURENSE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha optado por una abstención que ha evitado la reprobación al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, que promovía el BNG a raíz de la compra de quince minibuses eléctricos --conocidos como 'busitos'-- a la marca Isuzu, adquiridos en Turquía por casi 3 millones de euros. La propuesta sumó, eso sí, el apoyo del PSOE.

Durante el debate, Jácome ha atribuido los problemas del transporte urbano a la falta de planificación en mandatos anteriores. "El tema de la precariedad de los buses es culpa de todos menos del BNG", ha afirmado el regidor, señalando al PP por no haber tramitado la licitación durante su etapa de gobierno y reconociendo que su propio grupo, Democracia Ourensana (DO), debe ponerse las pilas por no haberlo hecho aún.

Especialmente, ha responsabilizado al PSOE por no haber prorrogado el contrato del servicio en 2015, lo que, según ha dicho, causó pérdidas millonarias al Ayuntamiento. Pese a las críticas unánimes a los fallos en los minibuses, el regidor ha insistido en que fueron una buena inversión y ha defendido su gestión.

SEGURIDAD EN LOS BARRIOS

Por otra parte, DO, PSOE y BNG han pactado no debatir en el pleno municipal de Ourense, celebrado este viernes, sobre los problemas de seguridad en la ciudad por considerar que el PP "politiza" esta cuestión.

En concreto, los populares han vuelto a solicitar medidas urgentes para los barrios de A Ponte, O Vinteún, O Pino y Santa Teresita. La concejala Noelia Pérez ha explicado que vuelven a llevar este asunto al pleno porque el problema se ha "agravado" --ha mencionado casos de hurto en hostelería y drogadicción-- y causa "preocupación" entre los vecinos.

Además, la edila del PP ha recordado que "los vecinos ya han empezado a movilizarse por su cuenta porque se sienten desprotegidos" y ha exigido mayor presencia de la Policía Local, que el gobierno municipal presione al Ministerio del Interior para completar la dotación de la Nacional y una convocatoria de la junta extraordinaria de seguridad.

Tras haberse discutido hace tan sólo un mes, el resto de formaciones políticas han rechazado entrar a un debate que consideran que está "politizado". De hecho, han confirmado que habían pactado previamente el no hablar en esta moción.

Para el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (DO), se trata de una estrategia para "quitar rédito político" y señala a la Policía Nacional como principal responsable de la seguridad ciudadana. "Me gustaría saber si Noelia, si estuviese gobernando en Madrid el PP, traería aquí una moción del mismo tema todos los meses. Seguramente no, ya que diría que la Policía Nacional está haciendo un gran trabajo y es una maravilla", ha concluido el alcalde, que ha criticado a los populares por "utilizar a los vecinos como a peones de ajedrez".

Según la portavoz municipal del PSOE, Natalia González Beneitez, "es un tema que suscita unanimidad política". Además, ha señalado que los ciudadanos "tienen el respaldo de todos los grupos políticos en sus demandas y cada uno de nosotros trabajamos para ayudar a que esta preocupación se solucione cuanto antes".