El PP acusa a la CIG de querer "hacerse con el control" de centros educativos y pide "frenar el adoctrinamiento"

Pleno del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha acusado al sindicato que "marca la hoja de ruta del nacionalismo" gallego de hacer uso de "todos los subterfugios a su alcance" para "hacerse con el control de los centros educativos", mientras que la oposición ha lamentado que para los populares la libertad y la democracia "empieza y acaba donde diga el PP".

Así lo ha sostenido este miércoles la diputada popular Carmen Pomar en su intervención en defensa de una proposición no de ley -- aprobada con la mayoría del PP-- que insta a la Xunta a "frenar y rechazar" cualquier intento de adoctrinamiento político de los niños y niñas en edad escolar".

Además, la iniciativa demanda "seguir avanzando en herramientas que garanticen la neutralidad ideológica en las actividades escolares y complementarias que se desarrollen en los centros educativos, como base de la pluralidad y el respeto a las libertades individuales".

En la defensa de esta propuesta, Carmen Pomar ha lamentado lo que considera una "incursión" en los contenidos curriculares con un "despliegue de materiales supuestamente didácticos".

"Dirán que esto va de apertura mental, pero no, nosotros estamos preocupados por la deriva que está tomando esa pretendida manipulación de los contenidos que estudian nuestros hijos y las actitudes que se van moldeando con premeditación y alevosía", ha reprochado antes de apuntar que, "por suerte", estamos en "un estado democrático que ampara la neutralidad ideológica".

"LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SI PIENSAS COMO ELLOS"

A ello, la diputada del BNG Olalla Rodil ha respondido que para el PP la libertad y la democracia "empieza y acaba donde diga el PP". "La libertad de expresión, si piensas como ellos; si piensas diferente eres Bildu, ETA, Maduro, Putin y el bipartito", ha subrayado tras recordar a la bancada popular que este fin de semana acudieron a Madrid a la manifestación convocada por el PP contra la corrupción y para exigir elecciones.

"Buenos españoles, no como vosotros, de provincias, rojos y separatistas que vais por ahí a manifestaros por cualquier cosa", ha ironizado la nacionalista, que ha censurado que en el "mundo de matrix del PP" el "control ideológico" es hablarle al alumnado de "la obra de Blanco Amor".

"UN DEBATE FALSO"

Mientras, el diputado del PSdeG Aitor Bouza ha reprochado a los populares que traigan a la Cámara "un debate falso", cuestionando que la propuesta del PP "reconoce que los centros educativos en Galicia no garantizan la libertad de opinión y el pensamiento crítico".

Para el socialista, con esta iniciativa el PPdeG "lo que está haciendo es atacar al profesorado". "Se está indicando que el profesorado está induciendo al alumnado a tener una determinada ideología", ha aseverado.

"Tenemos que conseguir que la educación sea plural y que el alumnado cuando acaba sus estudios puede pensar por sí mismo y no hace falta que el PP lo tutele", ha defendido.

En su segunda intervención, Pomar, que ha tachado de "barriobajera" la intervención de Olalla Rodil, ha afirmado que la oposición quiere "que ese adoctrinamiento se expanda también a los medios de comunicación, no solo a los currículos, sino también a la TVG a la radio y a las plataformas digitales".

"Estamos aquí para asegurar que la administración educativa neutralice cualquier intento de propaganda lacerante y descarada que hace el sector más radical del nacionalismo", ha manifestado.

PROFESORADO PT Y AL

Por otra parte, también sobre el ámbito educativo, el PSdeG ha llevado este miércoles a la Cámara una demanda a la Xunta para realizar una evaluación urgente de la dotación de personal cuidador y de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, que ha sido rechazada con el voto del Grupo Popular.

En la defensa de la iniciativa, Aitor Bouza ha hecho un repaso de las diferentes protestas de la comunidad educativa por todo el territorio y ha señalado que "de nada sirve integrar al alumnado en centros ordinarios" si no se da "capacidad y recursos" al profesorado para "atender con dignidad a todas estas personas".

Por parte del BNG, la diputada María Cristina Fernández ha reprochado que inspección "tenga que insistir a las direcciones para que insistan en la Consellería y hagan mas ruido porque si no no les van a dar los recursos". "Lo que quiere el PP es acabar con la atención que merece este alumnado", ha destacado

Por el contrario, la popular Cecilia Suárez ha defendido que Galicia cuenta con "una de las mejores ratios profesor-alumno" y con un número de plazas ofertadas "superior a la demanda".

Además, ha acusado al PSdeG de que esta PNL fue construida "sobre falsedades" y "desprecia el esfuerzo del profesorado" e "ignora los datos oficiales". "Una cosa es hacer políticas educativas y otra es lamentable tratar de hacer política con la educación", ha subrayado antes de que Bouza lamentase que la popular hable de "falsedades" sin decir cuáles.

SANIDAD VALDEORRAS Y O MORRAZO

Por otro lado, el PPdeG también ha rechazo una proposición no de ley del PSdeG que pedía instar al Gobierno gallego a adoptar las medidas necesarias para reponer o sustituir la incubadora de traslado neonatal del Hospital Comarcal de Valdeorras, "garantizando la seguridad y continuidad de la atención a los partos en este centro".

Del mismo modo, la iniciativa socialista pedía restablecer la actividad asistencial del servicio de partos en este mismo centro hospitalario, "asegurando que ninguna mujer tenga que ser derivada al CHUO por falta de medios materiales".

Por otro lado, sí ha salido adelante una PNL del Grupo Popular para solicitar a la Xunta que elabore un estudio técnico detallado sobre la atención continuada y urgente en la comarca del Morrazo y evaluar en este estudio las ventajas asistenciales, organizativas y de eficiencia derivadas del modelo actual frente a posibles alternativas de redistribución de los servicios.