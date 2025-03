PP y BNG de Vigo exigen a Caballero que "dé la cara" en el pleno sobre Guns N' Roses e intervenga para dar explicaciones

VIGO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PP y del BNG de Vigo han exigido al alcalde, Abel Caballero, que "dé la cara" e intervenga este jueves en el pleno extraordinario que se celebrará para abordar la "demoledora" sentencia judicial sobre el concierto de Guns N' Roses en la ciudad olívica porque consideran que "está obligado" a dar explicaciones.

En rueda de prensa, el portavoz municipal 'popular', Miguel Martín, ha reclamado al alcalde que haga uso de su potestad para hablar "cuando quiera y sin ningún tipo de limitación de tiempo" con el objetivo de ofrecer explicaciones tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo que condenó al Ayuntamiento a pagar casi 2 millones de euros a la promotora del grupo estadounidense.

Para el PP, sería "indecente y del todo reprobable" que el regidor socialista permaneciese callado, sobre todo después de haber hablado en el plató de una televisión nacional del "escándalo". "Apostar por el silencio sería muy revelador. Quien calla, otorga", ha apuntado Martín.

Por ello, según recogen en un comunicado, ha lanzado una batería de preguntas que, a su juicio, debería contestar Caballero en la sesión extraordinaria de este jueves, que arrancará a las 09.00 horas.

Por ejemplo, ha pedido al alcalde que aclare de qué habló con el presidente de Live Nation España en la Alcaldía el 20 de octubre de 2022 y por qué esa reunión no figuró en su agenda oficial. También ha solicitado que explique si, tras el encuentro, dio orden al entonces concejal de Fiestas, Pablo Estévez, de negociar los detalles de la contratación de Guns N' Roses y si aprobó el envío de una carta de interés.

Miguen Martín se pregunta también cómo es posible que la promotora del grupo anunciase la celebración del evento sin contar con los permisos municipales para ello o cómo se explica que el gobierno local negociara los pormenores de un acuerdo "de forma absolutamente irregular" sin haber abierto un solo expediente administrativo.

"Desde luego, no es aceptable, bajo ningún concepto, que, mes y medio después de conocerse esa sentencia judicial, Abel Caballero aún no haya comparecido en este ayuntamiento para dar las explicaciones que está obligado a dar por su cargo. Porque este es un asunto muy grave. Y no vale guardar silencio o esconderse detrás de comunicados de prensa o de su portavoz municipal", ha añadido Martín.

El edil 'popular' ha recordado que los acuerdos registrados de cara al pleno monográfico de este jueves piden la reprobación de Caballero, la dimisión o destitución de Patricia Rodríguez y Pablo Estévez, la creación de una comisión de investigación y la implantación en el Ayuntamiento de Vigo de herramientas que promuevan la transparencia y prevengan posibles casos de corrupción.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha asegurado que Caballero "no va a poder seguir huyendo" del "escándalo", reivindicado que el alcalde tendrá que "dar respuestas" en "primera persona".

"El uso irregular de casi 2 millones de euros para entregárselos a una empresa privada al margen de todos los procedimientos legales (...) merecen una explicación", ha subrayado Igrexas, exigiendo "responsabilidades" a los socialistas.

Sin embargo, el portavoz del gobierno municipal, Carlos López Font, ha enviado un audio a los medios de comunicación indicando que el Ayuntamiento "no pagó ni un solo euro" por el concierto. "Parece que el BNG y el PP quieren que paguemos", ha añadido, recordando que la sentencia está recurrida para "defender los intereses de los ciudadanos".