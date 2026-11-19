El vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en un encuentro sobre vivienda y autónomos en A Coruña. - PP

A CORUÑA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "explicará un proyecto frente a otro señor que no puede contar nada bueno" en el 'cara a cara' que tendrá lugar este jueves, día 19, en el debate con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas, antes de intervenir, en A Coruña, en un encuentro sobre vivienda y autónomos, ha manifestado que lo que va a hacer Feijóo no será "nada diferente" a lo que se ve "todos los días".

"Explicar un proyecto frente a otro señor que, seguramente, lo que hará es criticar porque no puede contar nada bueno de lo que ha hecho estos ocho años". "Porque no ha sido bueno y tampoco es creíble", ha incidido al cuestionar la gestión de Sánchez al frente del Ejecutivo.

"Es difícil que lo que no haya podido hacer anteriormente lo haga ahora", ha sentenciado en cuanto a los compromisos socialistas para la próxima legislatura.

"RECUPERAR" LA GESTIÓN

"Hay que recuperar la gestión", ha recalcado para reivindicar las medidas que plantea el PP en materia de fiscalidad, con rebaja del IRPF, con el compromiso de ejecución de un millón de viviendas con la colaboración público-privada o las vinculadas a los autónomos, "con 46 medidas", de las que ha hablado en la reunión que ha mantenido este jueves en la ciudad herculina.

Asimismo, ha insistido en que Feijóo presenta un proyecto "para todos" y para que "a final de mes" los ciudadanos lleguen "mejor y se recupere el poder adquisitivo, sobre todo las familias con hijos".

VIVIENDA

"No hay alternativa", ha dicho al reiterar el compromiso de promover un millón de viviendas. "Nuestras promotoras saben hacerlo, lo que ha hecho Sánchez es generar un problema", ha añadido para apuntar a una colaboración público-privada en este ámbito.

En este sentido, ha destacado el "esfuerzo de las administraciones para hacer un número importante de vivienda pública con protección y dar distintas alternativas", así como "otra parte importante que tiene que hacer el sector privado". "Esa es la propuesta", ha indicado.

En la misma línea, ha expuesto que durante "22 meses está siendo el principal problema" y "se va a poner más grave". Así, ha aludido al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno en materia de vivienda, en el que, según ha detallado, consta que "el problema es un déficit de oferta".

No obstante, ha explicado que en el mismo no aparece "ni una sola medida para construir más vivienda" y tampoco "una sola norma" para mejorar los "trámites administrativos y burocráticos que se alargan, las licencias que tardan, procedimientos que se extienden".