El PP pide la paralización "inmediata" de la torre de control digital de Vigo tras el "precedente fallido" en Menorca

VIGO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado la paralización "inmediata" de la torre de control digital del aeropuerto de Vigo, solicitando a AENA que "dialogue" con los profesionales, ante el "precedente fallido" en Menorca.

En concreto, el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley para su debate en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de que se paralice dicha torre de control remota que se está implantando en Peinador.

La iniciativa del Partido Popular solicita que se garantice la continuidad del servicio desde la torre física actualmente operativa ante las "dudas" que suscita el nuevo sistema de videovigilancia entre los controladores aéreos.

Tal y como ha indicado en un comunicado la diputada viguesa Irene Garrido, la tecnología de la nueva torre digital de Peinador cuenta con un "precedente fallido" en Menorca. Allí se acabó desistiendo de este sistema, que fue calificado como un "experimento" por el propio presidente del gestor aeroportuario AENA.

Ante esta situación, los diputados del PP instan a la empresa a retirar el proyecto y a abrir una proceso de "diálogo estructurado" con los profesionales para "garantizar que cualquier innovación tecnológica en materia de navegación aérea cuente con el consenso técnico y laboral necesario".

Así, la proposición no de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso recoge las advertencias de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) sobre esta torre de control remota. Según argumentan, la visibilidad no es completa a través de los monitores. Además, avisan de que no es posible distinguir el tipo de aeronave que se aproxima "hasta que está muy cerca".