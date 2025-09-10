El PP recupera la Alcaldía de Carral (A Coruña) tras una moción de censura al regidor de Alternativa dos Veciños

El nuevo alcalde alega que la presentaron "pensando en el pueblo" y el saliente la vincula con "intereses particulares"

A CORUÑA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Luis Fernández Mouriño (PPdeG) es desde este miércoles el nuevo alcalde de Carral (A Coruña) -- cargo que ostentó entre 2003 y 2019 -- tras prosperar la moción de censura que los cinco ediles del grupo municipal popular presentaron con el apoyo de dos no adscritos, ex concejales del gobierno local y exmiembros de Alternativa dos Veciños (AV), formación a la que pertenece el hasta hoy regidor Javier Gestal.

Ha sido en un pleno celebrado en un pabellón del municipio con varios cientos de personas como público y con presencia de representantes de AV, entre ellos su presidente, Ángel García Seoane.

En la lectura de la moción, los firmantes han alegado falta de diálogo, la aprobación del presupuesto pendiente o "dificultades" en la gestión, argumentos recibidos con gritos de "mentira" y "fuera" por parte de los asistentes.

Además, los presentes increparon a la encargada de leer estos argumentos, la concejala no adscrita Mercedes Caridad, con el calificativo de "tránsfuga".

CRUCE DE REPROCHES

En su intervención, Fernández Mouriño ha manifestado que presentan esta iniciativa "pensando en lo que es mejor para el pueblo tras la ruptura del grupo de investidura y sin un gobierno estable". "Representamos la voluntad popular de la mayoría de Carral", ha aseverado para rechazar que sea "un golpe a la democracia".

Esto en una defensa del texto en la que ha asegurado que "no hay proyecto". Frente a ello, ha comprometido un gobierno "que se deje la piel".

Por su parte, el desde este miércoles exregidor, Javier Gestal, ha afirmado -- después de que la propuesta saliese adelante por siete votos en una corporación municipal integrada por 13 ediles -- que hoy es "un día triste porque se presenta una moción en contra de los vecinos y por intereses particulares de quien quería ser alcalde antes de tiempo".

"Como ya hizo hace 16 años", ha sentenciado para defender la gestión de AV y acusar a Fernández Mouriño de convertir al municipio "en su centro de negocios" durante su mandato sin tener aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, demanda hecha ahora en dicha proposición.

ARGUMENTOS DE LOS NO ADSCRITOS

Durante su intervención, el edil no adscrito Francisco Bello ha defendido que apoyan la moción para trabajar para el municipio y ha denunciado insultos por parte de miembros de AV y su presidente.

"Nos metimos en esto por y para vosotros", en referencia a él y Mercedes Caridad en un discurso con críticas a la gestión de Gestal y con respuesta de nuevo por parte del público de "fuera".

A su vez, la concejala del PSOE, Patricia Blanco, ha votado en contra. En su turno de palabra, ha defendido que fue la izquierda quien ganó las elecciones en 2023, aunque criticó las políticas "austericidas" del hasta hoy gobierno local. Sobre el texto, ha dicho que "no respeta la voluntad del pueblo" y ha emplazado a Fernández Mouriño a no repetir sus políticas de anteriores mandatos.

Desde Alternativa dos Veciños, su portavoz, Rocio Rabuñal, ha tildado de "tránsfugas" a los ediles no adscritos y ha asegurado que la moción es "por ansia de poder".

PROTESTAS

A la entrada del pabellón había un cartel de AV en el que se podía leer 'Gracias Javier, equipo, Carral está con vosotros'. También en las inmediaciones, una docena de personas llevaban pancartas de 'La moción es de ellos, el pueblo quiere a Javier', 'Un alcalde honesto vale más que mil pactos' o 'Si el voto es del pueblo quién les dio derecho a robar', así como otras con críticas a los concejales no adscritos que respaldan al Partido Popular.

Los presentes recibieron al portavoz del grupo municipal del PP entre cánticos de 'Javier es nuestro alcalde', 'Las urnas hablaron' y el calificativo de 'chorizo'. Asimismo, un grupo de personas dieron la bienvenida a Gestal con aplausos.

Una vez dentro, el público presente en la celebración del pleno ha aplaudido durante varios minutos al ritmo de gritos de 'Javier, Javier, Javier'.