El PP de Vigo critica la decisión "injustificada" del Ayuntamiento de aplazar la celebración del 25 de julio

Pide a Abel Caballero que rectifique y "se deje de ocurrencias"



VIGO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vigo ha criticado este jueves la decisión "injustificada" del Ayuntamiento olívico de aplazar hasta septiembre la celebración del Día de Galicia, que se conmemora el 25 de julio, aludiendo a motivos electorales.

Para los 'populares' se trata de una decisión "unilateral, injustificada y una falta de consideración hacia los gallegos".

"Las fechas y actos oficiales están para ser respetados y no para cambiarse de forma caprichosa porque en este caso al señor alcalde, Abel Caballero, no le apetezca celebrarlo cuando corresponde", ha lamentado el concejal Miguel Martín, preguntándose qué miedo tiene el regidor para no celebrar el Día de Galicia cuando corresponde "como hace todo el mundo".

"No nos vale el argumento de que su celebración interfiere en periodo electoral", ha añadido, ya que las elecciones son el 23 de julio y el día de Galicia sería ya dos días después de los comicios.

Martín ha recordado que los actos institucionales no deberían convertirse en un "mitin político" como hace, a su juicio, Caballero. "Le pedimos un poco de sentiño gallego, que rectifique y que se deje de ocurrencias", ha sentenciado.