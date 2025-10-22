El PP de Vigo exige a Caballero que "desbloquee" la ETEA: "Han pasado seis meses y la Xunta sigue esperando"

VIGO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vigo ha exigido este miércoles al alcalde, Abel Caballero, que "desbloquee" el desarrollo de la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), lamentando que el regidor todavía no haya firmado el acuerdo: "Han pasado seis meses y la Xunta sigue esperando".

En una visita a las instalaciones esta mañana, la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, ha recordado que hace un año y medio que el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y Caballero acordaron, entre otras cuestiones, que Ayuntamiento, Zona Franca y Xunta actuarían de forma coordinada en la ETEA.

"Según ese acuerdo, resumido a grandes rasgos, al gobierno municipal le corresponde urbanizar, a Zona Franca construir un aparcamiento subterráneo y a la Xunta desarrollar el ámbito, para lo que comprometió en total más de diez millones de euros. Pues solo ha movido pieza el Gobierno gallego, que ha enviado el convenio en mayo y consignado el dinero necesario para empezar", ha remarcado Sánchez, según recoge el PP en un comunicado.

Sin embargo, denuncia, pese a que Caballero reconoció haber recibido el documento en mayo, sigue sin firmarlo. "Han pasado seis meses y la Xunta sigue esperando. De nuevo, todo bloqueado por Caballero, al que nunca se le agotan las excusas", ha añadido.

La presidenta popular ha contrapuesto la actitud de "bloqueo permanente" de Caballero con el "compromiso" de la Xunta de invertir en la ciudad, "demostrado con partidas en los presupuestos autonómicos que se hicieron públicos este lunes".

En concreto, se ha referido a que en las cuentas autonómicas la Xunta consigna 6 millones de euros para el plan de infraestructuras de la Universidade de Vigo, que incluye la rehabilitación del edificio Siemens de la ETEA para convertirse en el Centro de Investigación Marina del futuro Campus del Mar. También otros 4 millones para diferentes planes sectoriales. "Una vez más, la Xunta invierte y Caballero bloquea", ha lamentado la dirigente popular.

"Los vigueses sufrimos a diario sus proclamas contra la Xunta, contra Rueda y por supuesto contra el PP de Vigo. Este mismo martes, Caballero llegó a acusar al presidente de la Xunta de atracar a la ciudad y venir a reírse de Vigo. Creo que esas expresiones se califican solas", ha destacado.

"¿Cómo es posible que un ayuntamiento impida a una administración autonómica invertir en una ciudad por razones partidistas? ¿Cómo es posible que un alcalde no quiera mejoras para la ciudad que gobierna? Honestamente, yo no tengo la respuesta", ha concluido.