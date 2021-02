El PPdeG "celebrará" los 12 años de la primera victoria de Feijóo el 1-M "trabajando" y con los congresos pendientes

Feijóo convoca para el lunes por la tarde al comité de dirección del partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG "celebrará" los 12 años de la primera victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, que se cumplen el próximo lunes 1 de marzo, "trabajando" en un comité de dirección que se reunirá durante la tarde de esa jornada. También lo hará con la renovación congresual pendiente, en un contexto marcado por la pandemia de la covid-19.

En rueda de prensa, preguntado acerca de si los populares tienen previsto celebrar algún acto conmemorativo del primer triunfo electoral de Feijóo el 1 de marzo de 2009, que llevó al PPdeG a recuperar la Xunta, Tellado ha explicado que se ha convocado el Comité de Dirección del partido, que se centrará en analizar la situación de la Comunidad y en profundizar en cómo pueden "ser útiles" los populares.

"Celebraremos el 1 de marzo trabajando en la sede y con nuestros cargos pensando en cómo seguir siendo útiles a la sociedad gallega", ha dicho Tellado, quien ha defendido que "ese es el encargo" que los gallegos realizaron al PPdeG en la última cita electoral del 12 de julio, donde Feijóo logró revalidar su mayoría absoluta.

No en vano, el dirigente popular ha remarcado que los gallegos eligieron "de forma mayoritaria" a Feijóo y a su equipo para "gestionar la triple pandemia sanitaria, económica y social".

RENOVACIÓN CONGRESUAL PENDIENTE

La fecha del 1 de marzo llegará con el congreso autonómico y con los cuatro cónclaves provinciales del PPdeG pendientes, ya que la última vez que se renovaron las principales cúpulas de la formación fue en 2016 --Alberto Núñez Feijóo fue reelegido por cuarta vez presidente del partido en mayo de ese año, pocos meses antes de las elecciones gallegas, y previamente, en marzo, se actualizaron las direcciones provinciales--.

Los estatutos populares determinan que los congresos ordinarios el partido, sea cual fuere su ámbito territorial de competencia, se celebrarán cada cuatro años, por lo que tanto la renovación de la dirección autonómica --que lidera Feijóo-- como de las provinciales --con Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo), Manuel Baltar (Ourense) y Alfonso Rueda (Pontevedra)-- estaría ya fuera de plazo.

En todo caso, los populares se remiten al contexto de la pandemia. Tellado, de hecho, se ha mostrado convencido de que "todo el mundo entiende" que el PPdeG, "partido de gobierno", está "centrado en la gestión de una pandemia que cuesta vidas a diario". "Nadie entendería que dedicásemos nuestro tiempo a cuestiones orgánicas", ha alegado.

"NINGÚN LIDERAZGO EN CUESTIÓN"

"Creo que en el PPdeG no está en cuestión ningún liderazgo, no somos el PSdeG y estamos centrados en la principal tarea de gestionar la pandemia sanitaria y económica. No vamos a caer en ningún tipo de distracciones", ha sentenciado Tellado, cuya formación, meses atrás, había situado la primavera de este año como posible horizonte.

Al respecto, preguntado acerca de si hay algún calendario y si, en todo caso, los cónclaves se convocarán en 2021, el número dos del partido ha insistido en que no hay ninguna decisión tomada y los cargos del PPdeG están "centrados en su trabajo en las distintas instituciones para servir a los gallegos". "Será la propia evolución epidemiológica la que determine si se puede o no", ha zanjado.