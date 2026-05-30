El PPdeG critica el "incumplimiento" de Sánchez con el plan de trenes de proximidad de Galicia, comunidad "sin servicio"

Diputados del PP en el Congreso - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PPdeG en el Congreso han reiterado al Gobierno central la "urgencia" del estudio encargado para implantar un servicio ferroviario de proximidades en Galicia y han censurado el "incumplimiento" del presidente Pedro Sánchez con el plan para la Comunidad, la "única del noroeste sin servicio".

Así lo han trasladado en un comunicado, en el que el diputado Celso Delgado ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a facilitar el cronograma del proyecto y ha criticado la "demora" del Ministerio que dirige Óscar Puente con esta iniciativa "crucial para la vertebración y la movilidad de los gallegos y las gallegas".

En una batería de preguntas registrada por los diputados del Grupo Popular en el Congreso, se relata la "necesidad" de que el estudio del servicio de trenes de proximidad sea conocido por el Gobierno gallego y por la sociedad en general, ya que se trata del paso previo para la implantación de este servicio "muy demandado".

En este sentido, Delgado ha recordado que el análisis para la elaboración del plan de explotación para el despliegue de un núcleo de trenes de proximidad en Galicia ya fue encargado al INECO en 2024 por el Ministerio de Transportes.

Además, ha señalado que el ministro Óscar Puente ha manifestado que estaría terminado a finales de 2025 y que sería una realidad en 2026 y "16 meses después, no se sabe nada".

Así las cosas, en las preguntas registradas, el PPdeG consulta al Gobierno central si el estudio está concluido y cuál es el mes de 206 en el que se presentará el proyecto. "Es evidente que el ministro Puente y Pedro Sánchez incumpliendo una vez más su compromiso de que el estudio estaría concluido y se presentase antes de que finalizase en 2025", apunta Delgado.