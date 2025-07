El PPdeG tacha de "disparate" el "cuponazo separatista" y critica al Gobierno que dé a Cataluña "lo que niega a Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha tildado de "disparate" el "cuponazo separatista" que, en su opinión, supone el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para un nuevo modelo de financiamiento y ha reprochado al Ejecutivo central que dé "a otros lo que a Galicia niega".

En rueda de prensa en el Parlamento este jueves, la número 2 del PP gallego ha lamentado que las "cesiones" del Gobierno al "separatismo no tienen límites". "Es un auténtico disparate, ¿qué será lo próximo?", ha cuestionado Prado.

Así, ha recordado cuando la vicepresidenta del Gobierno y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, "acusó al presidente Rueda de inventar un bulo" cuando señaló que "se le iba a condonar la deuda a Cataluña".

"En aquella entrevista dijo textualmente que las comunidades del PP se inventan las cuestiones. Dijo que eran noticias falsas porque decíamos que a otros les dan lo que a nosotros no, pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar: a Rueda en la verdad y a Montero en la mentira", ha esgrimido.

Por eso, ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "debe unas cuantas disculpas" a Rueda y a la Xunta "por llamarles mentirosas", así como a "todos los gallegos".

La también viceportavoz parlamentaria de los populares gallegos ha insistido en que el acuerdo con la Generalitat significa "romper una vez más con la igualdad entre territorios" y ha preguntado "qué acordaron" para demostrar "falta de transparencia".

"El independentismo catalán no se va a saciar, pero Pedro Sánchez prefiere seguir teniendo una prórroga tras otra y prefiere seguir ahogado en su agonía", ha criticado Prado.

APOYO BNG Y PSDEG

En este contexto, Paula Prado ha apuntado que "el apoyo del BNG" al Ejecutivo central "solo se entiende de una manera: solo piensa en el independentismo y en mantener a Sánchez".

En cuanto a la posición de un PSdeG que ve "sumiso a Sánchez", la secretaria general de los populares ha instado a José Ramón Gómez Besteiro a decirle al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la visita prevista este viernes a Galicia que "todos los especialistas coinciden en que el cuponazo independentista es perjudicial".

"¿Por qué el PSdeG y el BNG no se ponen de una vez a favor de Galicia y no a favor de Sánchez y del independentismo? ¿Por qué quieren poner en riesgo los servicios públicos? ¿Por qué quieren hacer desaparecer el sistema de financiamiento autonómico", ha cuestionado antes de señalar que "no puede haber españoles de primera y de segunda".

Por todo ello, ha avanzado que llevarán iniciativas al Parlamento gallego en las que incidirán en que "el cuponazo independentista no salga adelante" y esperan contar "con el apoyo del PSOE y del BNG".

PRINCESA LEONOR

Por otro lado, al inicio de su intervención Paula Prado ha celebrado el "merecido reconocimiento" a la princesa Leonor este lunes con la entrega de la Medalla de Oro de Galicia. Un reconocimiento, ha valorado, con el que "la gran mayoría de los gallegos se identifica", algo que, en su opinión, "quedó patente con el cariño que recibió la princesa en los últimos días y con el agradecimiento de sus palabras durante el acto".

Por todo ello, el PPdeG ha destacado los valores que representa la Corona y que "son más necesarios que nunca", mientras "otros quedaron retratados con su desprecio a la institución y al máximo reconocimiento de Galicia".

"Allá el BNG y el PSOE si quieren seguir guiándose por el radicalismo e ir en dirección contraria de los gallegos", ha aseverado la diputada popular.