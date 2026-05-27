Prado (PPdeG) acusa al BNG de "consentir, impulsar y mantener la corrupción del Gobierno": "Tiene manchadas sus siglas"

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha acusado al BNG de "consentir, impulsar y mantener la corrupción del Gobierno" y ha pedido a los nacionalistas que "no intenten engañar a la ciudadanía y quieran vestirse de blanco".

"No hay más corrupción que esa, soportar un Gobierno corrupto como hace el BNG. También tiene manchadas sus siglas con la corrupción del PSOE", ha espetado la número 2 del PP gallego en declaraciones a los medios este miércoles en el Pazo do Hórreo.

Así, tras la entrada de la UCO la sede de Ferraz por el 'caso Leire', Prado ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "el más corrupto de la historia" de España, "no cae porque no le dejan caer sus socios, entre ellos el BNG".

Después de que este mismo miércoles la líder del Bloque, Ana Pontón, fijase de nuevo su línea roja para exigir elecciones generales en que se demuestre "financiación ilegal del PSOE", la responsable popular ha apuntado que la viceportavoz del BNG Olalla Rodil "dijo en junio de 2025 que habría que convocar elecciones siempre que los casos afectasen al Gobierno o al PSOE".

En este contexto, ha cuestionado, tras mencionar casos como el de Ábalos o Santos Cerdán, entre otros, "qué más necesita el BNG para que sus líneas rojas cambien" porque, ha añadido, "cada día van cambiando".

"No tienen ya principios y lo único que tienen es la defensa de sus escaños y de sus puestos en los gobiernos que comparten con el PSOE, en Galicia en diputaciones y ayuntamientos, y en España porque sostienen a Sánchez", ha censurado.

DEFENSA DE ZAPATERO

Sobre Pedro Sánchez, Paula Prado ha criticado que acudiese a Roma a "hablar de energías renovables y a decir que no se pueden convocar elecciones por intereses partidistas", así como a "avalar su defensa a Zapatero".

Precisamente, sobre el expresidente del Gobierno, Prado ha insistido: "Quien lo sigue defendiendo solo es por dos motivos: o porque está dentro de la trama de corrupción o porque ya renunció a defender a sus referentes y estándares democráticos medios".

"Si el BNG sigue defendiendo tanto a Zapatero como al Gobierno de España, que por lo que se ve extendió la corrupción a todo el Consejo de Ministros, el BNG tendrá que dar muchas explicaciones", ha advertido antes de reprochar a los nacionalistas que digan que "no tienen casos de corrupción en sus filas", mencionando condenas como la de "la exalcaldesa de Melide, el exalcalde de O Porriño o una concejala en Fene".

MOCIÓN DE CENSURA

Asimismo, cuestionada sobre si cree que el PP debería plantear una moción de censura, Paula Prado ha insistido en que es Sánchez quien, "por responsabilidad política", debería convocar elecciones.

En esta línea, Prado ha argumentado que "en ningún país de la Unión Europea" un Gobierno "de este tipo aguantaría", recordando que, "por mucho menos", el presidente de la República de Portugal convocó elecciones "cuando estaba solo la sombra de la sospecha sobre su jefe de gabinete".

"Si tenemos los estándares de Venezuela, de un país caribeño, bananero, pues el señor Sánchez se aferrará al poder al estilo Maduro o de esas dictaduras bananeras; si Sánchez y el Gobierno de España y sus socios consideran que sus estándares democráticos son más de un país del siglo XXI y de regimenes no autoritarios, sino demócratas, deberían de convocar elecciones ya", ha zanjado.