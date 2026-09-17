Prado (PPdeG) culpa al Gobierno del "deterioro" de servicios y urge un diálogo "real" con el colectivo médico

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez del "deterioro progresivo de servicios" en la sanidad y ha reclamado un diálogo "real y efectivo" con el colectivo médico para negociar la modificación del Estatuto Marco que permita acabar con las huelgas.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves, Paula Prado ha situado al Gobierno de Sánchez y a "sus socios independentistas del BNG" como los responsables de este "deterioro", tanto en los servicios como en los tiempos de acceso a la sanidad. "Con la sanidad no se juega", ha añadido.

La número dos de los populares gallegos ha advertido que el conflicto sanitario provocado por el Gobierno central impacta en las filas de espera en Galicia. En este punto, ha lamentado que desde el pasado mes de diciembre, los paros médicos ya supusieron la suspensión de casi 280.000 actos médicos en la comunidad.

Paula Prado ha subrayado el proyecto de ley del Estatuto Marco es un texto que no cuenta con el apoyo y respaldos de los facultativos, sino que más bien provocó incrementar aún más el enfado y la crispación entre el colectivo. De hecho, ya se fijó una huelga indefinida e ininterrumpida a partir del 28 de octubre.

"Sánchez actúa sin tener en cuenta otros intereses que no sean los de él, gobierna por supervivencia y día tras día muestra su falta de compromiso por Galicia", ha lamentado Prado, que ha reivindicado un trato "justo" para Galicia que el Ejecutivo central y que deje de "recortar" en medidas, aportaciones e iniciativas y que puedan beneficiar a la comunidad.

Para la secretaria xeral, de estos recortes también tiene culpa el BNG, que define como "el partido que decidió vender a Galicia a cambio de nada", una alianza que "le está saliendo cara a todos los gallegos y gallegas". Así, ha censurado que la dinámica de recortes de servicios de Sánchez está "sustentada" por los "independentistas gallegos".

EL GOBIERNO GALLEGO, RESPONSABLE Y COMPROMETIDO

Entre otros recortes a la sanidad gallega, ha citado el perjuicio que provoca el déficit de profesionales en el sistema, cuya situación compete al Ministerio de Sanidad.

"Necesitamos medidas que ayuden a paliar este déficit de especialistas, como aumentar la edad de jubilación hasta los 72 años, agilizar la homologación de títulos extranjeros e incrementar la oferta de formación sanitaria especializada", ha citado.

Al contrario, ha valorado que Galicia con un Gobierno "serio, responsable y comprometido" con lo que de verdad importa: los gallegos y gallegas.

Así, ha señalado que el Ejecutivo de Rueda incrementó la oferta de formación sanitaria especializada en especialidades como medicina familiar y comunitaria y pediatría, ofertando en los últimos años el 100% de las plazas formativas que se le acreditan. Además, ha recordado que antes de los paros de diciembre, a fecha del 30 de noviembre, la sanidad gallega registraba más actividad y menos tiempos de espera.