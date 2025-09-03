Prisión para un hombre acusado de robar en el interior de un vehículo en O Barco de Valdeorras (Ourense)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Rúa detuvo a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de un vehículo que estaba estacionado en un garaje comunitario en la localidad de O Barco de Valdeorras.

Según ha informado el Instituto Armado, el hombre sustrajo del vehículo diverso material profesional valorado en 40.000 euros, con el consecuente perjuicio para el ejercicio de la profesión de la persona afectada.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 27 de agosto y la investigación comenzó a raíz de la denuncia por parte de la persona perjudicada.

Los agentes detuvieron al hombre y, además de recuperar el material sustraído, intervinieron efectos posiblemente vinculados con otros hechos delictivos.

Durante el año 2025, el hombre fue detenido en varias ocasiones por su supuesta implicación en multitud de delitos contra el patrimonio cometidos en la Comarca de Valdeorras, con especial incidencia en la localidad de O Barco de Valdeorras.

De esta forma, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de O Barco de Valdeorras, quién ordenó su ingreso en prisión provisional.