La producción industrial sube un 1,4% en Galicia en septiembre, por debajo de la media estatal

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial creció un 1,4% en Galicia en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, un punto por debajo de la media estatal (+2,5%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumentó en el noveno mes del año en 12 comunidades autónomas y disminuyó en otras cinco. Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se situaron Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente.

En lo que va de año, entre enero y septiembre, la producción industrial en Galicia se eleva un 0,6%, inferior al 1,5% del conjunto estatal. Si se compara septiembre con agosto, la producción industrial se disparó un 28,8%.

Por destino económico, el mayor repunte de producción se lo anotan los bienes de consumo duradero (+13,6%), seguida de bienes intermedios (+8,7%). En el otro extremo, destaca la caída del 8,4% de la energía.

DATOS ESTATALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en agosto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de julio (+2,6%), la producción industrial encadena siete meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en septiembre fue resultado de los avances registrados en la energía (+7,1%), la producción de bienes de equipo (+3,2%) y la de bienes intermedios (+2,4%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 4,2% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,7%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en septiembre, tasa siete décimas superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también siete meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,8%, su mayor avance mensual desde el pasado mes de mayo (+1%).

Por sectores, todos presentaron avances mensuales de su producción. Los bienes de consumo duradero registraron el mayor incremento respecto a agosto (+2%), mientras que los bienes de consumo no duradero experimentaron el menor repunte (+0,3%).