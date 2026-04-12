El profesor de la USC Miguel Anxo Bastos, sobre la guerra: "Con estados pequeños no se evita, pero son a otra escala"

El profesor de Ciencia Política de la USC Miguel Anxo Bastos - DEUSTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Ciencia Política de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Miguel Anxo Bastos acaba de publicar 'Lo pequeño es posible', un "alegato provocador" contra el mito de la integración. En el actual contexto, advierte de que "con estados pequeños no se evita" la guerra, pero los conflictos, defiende, lo son "a otra escala".

Traducido del gallegoportugués original ('O pequeno é possível', Através Editora, de 2025), el libro que lanza ahora Ediciones Deusto desafía el consenso según el cual "cuanto más grande es un país, mejor le va".

"Siempre nos pintaron que la integración es buena. Por qué? A mí no me lo demostraron", advierte en una entrevista con Europa Press este especialista en políticas públicas y movimientos sociales, natural de A Bouciña, en Lavadores (Vigo).

Por eso, y a raíz de un artículo publicado en 'Nós Diario', Bastos estudió la literatura que existe sobre este tema (desde los más antiguos hasta contemporáneos) para concluir que "un estado pequeño es posible" y, a su juicio, "deseable".

Si bien este es un tema "menor" en su corriente de pensamiento --la denominada escuela austríaca de economía, siempre se ha interesado por "si el tamaño influye" y "si es necesariamente positivo" tener una gran dimensión, de ahí el subtítulo de su ensayo: "Cómo el tamaño define el futuro de una nación".

Así las cosas, en la obra aborda, de hecho, la posibilidad de secesión de Galicia, punto en el que identifica el "problema de las pensiones y la natalidad". En todo caso, entiende que podría ser "independiente perfectamente", pero "tienes que asumir sacrificios" y la viabilidad depende de si después "te abres al libre comercio" o adoptas otra postura.

Personalmente, es un "escéptico de la Unión Europea desde hace años", por cuanto tiene de "superestructura política". En su análisis histórico, destaca que Europa "nunca estuvo unida" y "el éxito --en su opinión-- es ese: no estar unida".

Desde el Tratado de Maastricht, "cuáles son los logros?", se pregunta y, desde una perspectiva crítica, anima a comparar la situación actual con épocas pasadas en que Europa "inventaba todo" y era "líder cultural". Frente a esto, contrasta: "China sí que estuvo unida, y los logros?".

Una de las configuraciones por las que se interesa en 'Lo pequeño es posible' es la de la ciudad-Estado. Al respecto, con el tono con el que habitualmente atrapa la atención de sus alumnos en las aulas, señala: "Si un rey se portaba mal con él, Leonardo Da Vinci andaba tres kilómetros, se iba a otra ciudad, y ya no le perseguían".

Aboga por la competencia entre estados, a nivel fiscal y de libertades, y apunta que en un país como Argentina "sería más deseable" la descentralización, para consolidar "los logros, si los hay", desde la llegada de Javier Milei, aunque lo ve "muy difícil".

Y es que con el presidente argentino mantiene afinidades ideológicas --ambos se declaran liberales o 'anarcocapitalistas'--, pero confiesa que solo habló con él "un par de veces", y precisa que quien lo asesora es el también 'austríaco' Jesús Huerta de Soto, profesor madrileño.

Todavía sobre América Latina, y preguntado por el acuerdo con Mercosur, Miguel Anxo Bastos ve en él un "libre comercio regulado", una especie de "cambalache" en el que influyen determinados grupos de presión y existe un "negocio" entre ellos. Así, mantiene que "habrá que ver cómo funciona" y, pese a que "no tiene que ser negativo", no es "muy partidario" de este tipo de pactos.

Otros autores como Mises, Hoppe y Rothbard sostienen, como Bastos, que "lo pequeño es bonito y eficiente". Aunque el profesor de Ciencias Políticas de la USC aclara que "claro que hay guerras" entre estados pequeños, lo que él formula, desde un punto de vista teórico, no persigue "resultados utópicos", afirma, ya que "el ser humano sigue siendo el mismo". "Pero con estados de menor dimensión --considera-- es más sencillo llegar a acuerdos" y en todo caso "en vez de guerras de millones, lo es de un señor contra otro".