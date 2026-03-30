PSdeG avisa de que, aunque Rueda "tire de triunfalismo" en el Debate de política general, "la realidad va por otro lado"

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, en el Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha avisado de que aunque el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "tire de triunfalismo" en el debate sobre el Estado de la Autonomía que acogerá el Parlamento de Galicia la próxima semana, "la realidad va por otro lado".

Así lo ha señalado este lunes la viceportavoz parlamentaria del PSdeG Elena Espinosa, quien ha dibujado un panorama marcado por atrasos acumulados y promesas que no pasan de anuncio. "Hay 378.749 personas en las listas de espera del Sergas. Esto se traduce en consultas que no llegan, pruebas que se alejan meses e intervenciones que se van adelantando sin clara fecha", ha apuntado.

La diputada ha puesto el foco en la evolución de los datos. "Los tiempos crecen, las listas engordan y la respuesta de la Xunta sigue siendo la misma: dejar pasar el tiempo y, cuando ya no hay más margen, derivar a la privada", ha dicho para asegurar que hay pruebas que superan con mucho los seis meses de espera.

"Así es muy difícil que la gente confíe en el sistema", ha sostenido para señalar que, en vivienda, Espinosa habló directamente de bloqueo. Más de 30.700 familias están inscritas en el registro y la cifra sigue subiendo cada día.

"Hay mucho anuncio, pero poca obra y poca ejecución", ha apuntado para referirse a la evolución de los presupuestos: "cifras que suben durante el año pero que después bajan sin aplicación, con una parte importante sin gastar". Todo ello, ha sostenido, "mientras la demanda sigue creciendo".

En el ámbito de los incendios, la crítica se ha centrado en lo que pasó y en lo que cambió después. "El verano pasado ardieron 120.000 hectáreas, incluyendo el incendio de Larouco. Y a día de hoy no hay una revisión clara de la política de prevención", ha afirmado.

Ha apuntado que siguen pendientes medidas comprometidas, con convocatorias sin resolver y fondos que quedaron sin ejecutar. "Y mismo el Pladiga maneja cifras de superficie quemadas superiores a las del año anterior", ha indicado.

Espinosa también se ha referido a los servicios sociales para señalar que "hay miles de personas mayores esperando por una plaza residencial y las familias siguen sin avances". Un punto en el que ha recordado el compromiso de 24 residencias anunciado en el debate anterior. "Un año después, no hay novedades".

Sobre la respuesta económica a la crisis derivada de la guerra impulsada por Trump, la diputada ha comparado cifras y ritmos. "El Gobierno central ha actuado desde el primer momento y otras comunidades están movilizando recursos de forma clara. Aquí, el plan llega tarde y queda corto", ha considerado.

Espinosa ha insistido en que muchas empresas siguen sin certezas sobre las ayudas. La viceportavoz socialista ha avanzado que el PSdeG llevará propuestas centradas en reforzar la sanidad pública, movilizar vivienda y mejorar los servicios sociales. "Pero como siempre, Rueda vendrá, hará oídos sordos, hablará de una Galicia que no reconoce nadie y marchará", ha dicho.